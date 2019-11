Joshua King (til venstre) har oppfordret Lars Lagerbäck (i blå skyggelue) til å ta to nye år som norsk landslagssjef. Til høyre Erling Braut Haaland. Foto: Vidar Ruud

King ba Lagerbäck om å forlenge med NFF: – Han signerer for to nye år

STORO (VG) Joshua King (27) har to fremtidsønsker for det norske A-landslaget: At Lars Lagerbäck (71) signerer for to nye år – og at han får formsterke Erling Braut Haaland (19) som makker på topp.

– Jeg tok en prat med ham (Lagerbäck) i sted. Så han signerer for to nye år, smiler Joshua King om landslagstreneren som går i endelig dialog med Norges Fotballforbund etter de kommende EM-kvalifiseringskampene mot Færøyene (fredag på Ullevaal) og Malta (mandag i Ta’Qali).

Lagerbäck har foreløpig ikke kommunisert hva han gjør, men har innrømmet at en ny periode kan friste. I praksis er det slik at 71-åringen får jobben om han ønsker den. Isåfall frem til et eventuelt VM-sluttspill med Norge i Qatar i 2022.

Gjennom den ordinære EM-kvalifiseringen, som avsluttes for Norges del med Malta-kampen, klarer neppe svensken å ta Norge til sluttspillet neste sommer. Men bonussjansen i Nations League i mars gjør at mesterskapsgarantisten Lagerbäck bare er to seirer unna å ta Norges herrelandslag til sitt første sluttspill på 20 år.

les også Slik kan hele Norden komme til EM

– Det er stort ønske fra både meg og resten av spillergruppen at Lars fortsetter, sier midtbanespiller Sander Berge – som sier han også gjerne tar en prat med Lagerbäck om han får sjansen.

– Vil det ødelegge Lagerbäcks «standing» om han ikke greier å ta Norge til EM?

– Absolutt ikke. Det er det vi har bygd opp over tre år er det som teller for meg, påpeker Berge – som fikk A-landslagsdebuten i Lagerbäcks første kamp mot Nord-Irland i mars 2017.

King har også vært med hele veien og fremsto både smilende og selvsikker på at svensken lytter til Bournemouth-proffen. Han får mest sannsynlig Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland ved siden av seg i angrepet når Lagerbäck går tilbake til ordinær 4-4-2 i møtet med Færøyene på Ullevaal fredag kveld.

– Det hadde vært gøy å danne et fast «partnership» med Erling i den formen han er i nå. Han har levert, man må applaudere det han har gjort hittil. Har stor tro på at han kommer til å gjøre det i sin neste klubb også, når enn det skjer, sier Joshua King – og sier Haaland er «full av selvtillit på den riktige måten».

– Tror du han fotballmessig er god nok for Premier League allerede?

– Skal jeg være helt ærlig, har jeg ikke sett kampene. Jeg har fulgt med på Livescore og spilt en kamp mot ham her. Men ut fra statsene, kan han skli inn i hvilket som helst lag, mener King om 19-åringen han også hadde som selskap på topp da Norge slo Malta 2-0 i Haalands debut tidligere i høst.

