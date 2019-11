TALENTER: Erling Braut Haaland er en av mange store talenter i den norske landslagstroppen i 2019. Her fra treningen på Ullevaal stadion torsdag. Foto: Fredrik Hagen

Det er bedring, men fortsatt vinner ikke Norge de avgjørende kampene

Lars Lagerbäck (71) har definitivt løftet landslaget noen hakk siden han overtok etter Per-Mathias Høgmo i 2017. Men Lagerbäck sliter med det samme som både Høgmo, og Drillo i sin andre periode som landslagssjef gjorde: Han vinner ikke kamper mot bedre rangerte lag.

Og dermed blir det heller ikke sluttspill.

Norge går inn i sine to siste kamper i EM-kvalifiseringen, mot Færøyene og Malta, vet vitende om at dette er de to eneste nasjonene de har slått i sin gruppe. Færøyene er nummer 110, Malta er nummer 182 på FIFA-rankingen.

Av 31 seirer det norske herrelandslaget har siden 2012, har kun fem av dem kommet mot nasjoner som er høyere rangert enn Norge. Det holder ikke å slå de Norge skal slå. Du er nødt til å ta noen skalper på veien til et sluttspill.

Tross gode kamper, i hvert fall i deler av dem, mot Spania, Sverige og Romania, ble det kun fem poeng, etter fem uavgjorte og et tap i EM-kvaliken denne gangen.

Og det er grunnen til at Lars Lagerbäck må ty til play-off i Nations League til våren for å ha en mulighet til å få Norge til sitt første sluttspill siden 2000.

Det er bedring, men fortsatt ikke bra nok. Lars Lagerbäcks unge mannskap mangler fortsatt både rutine, marginer og litt flaks. Spørsmålet blir om det vil komme under den rutinerte svenskens ledelse, eller om Lars Lagerbäck blir den femte landslagssjefen, siden 2000, som prøver og feiler, og til slutt gir opp i kampen om å få Norge til et mesterskap.

Nils Johan Semb prøvde til VM 2002 og EM 2004, Åge Hareide til VM 2006, EM 2008 og startet på kvaliken til VM 2010. Drillo overtok, og var ikke så langt fra å nå EM 2012. Et mislykket forsøk mot VM 2014, gjorde at Per-Mathias Høgmo kom inn. Han var nær EM 2016, men bommet så totalt på starten mot VM 2018. Og nå har Lars Lagerbäck prøvd i halvannen kvalik.

Tidligere UEFA-sjef Michel Platini uttalte en gang at Norge nesten alltid var den nasjonen som var nærmest et mesterskap, men som aldri kom dit. Til våren er Norge i sin fjerde play-off siden 2003. Det tre første har endt i tap og fortvilelse. Og Norge har vært nær i to kvalifiseringer til.

Det er likevel grunn til å tro på dette mannskapet. Per-Mathias Høgmo overlot en spennende gjeng til Lars Lagerbäck, og etter et år med prøving og feiling (2017), har svensken fått bra sving på sakene.

På 18 kamper i 2018 og 2019 er det kun blitt to tap, borte mot Bulgaria og Spania. Med seire over Færøyene og Malta, vil Lagerbäck etter tre år som landslagssjef stå med samme seiersprosent (52) som det den fantastiske Drillo-gjengen (1990–98) hadde. Han vil også gå ut av 2019 med den nest laveste tapsprosenten (21 mot Drillos 18).

Så det kan se ut som Norge nærmer seg noe, men det er altså fortsatt for tidlig. Men den rette landslagssjefen, enten det er Lagerbäck eller en annen som ser potensialet i dette laget, bør ha gode muligheter til å lykkes.

* Norge har en keeper som i mange år har vært en av Bundesligas beste, i Rune Almenning Jarstein.

* Omar Elabdellaoui er høyreback og kaptein på Olympiakos, som spiller i Champions League.

* Kristoffer Ajer gjør sine saker bra i Celtic, og bare 21 år gammel er sjansen god for at han kan bli Norges forsvarssjef.

* Sander Berge, like gammel som Ajer, dominerer mer og mer på midtbanen, både i Genk og for Norge. Han har gjort gode kamper i Champions League denne høsten. At han sjefer på Norges midtbane i mange år, det føler jeg med sikker på.

* Martin Ødegaard er fortsatt bare 20 år, og har denne høsten vist fram for alle hvor god han er. Når du spiller fast i La Liga, så er det ikke lenger noen tvil. Han er en spiller de andre skandinaviske landene misunner Norge.

* Joshua King spiller fast i Premier League, og viser seg som en stabil målscorer for Norge nå.

* Og i Erling Braut Haaland kan Norge ha fått fram den spilleren som kan bli helt avgjørende, med fart og kraft og målsnik-egenskaper, de neste årene.

Dette er sju spillere som utvilsomt har kapasitet til å ta opp kampen mot de beste, og som er en grunn til at jobben som norsk landslagssjef er mer spennende enn på 20 år. Og bak de sju nevnte finnes det også gode spillere, både de med rutine og de som du kanskje foreløpig ikke har sett så mye til.

Imens venter vi fortsatt på det første mesterskapet Norge deltar i, på snart 20 år. Spørsmålet blir om Lars Lagerbäck er mannen som avslutter ventetiden, eller om vi må vente på den sjette landslagssjefen som prøver seg, siden 2000.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

