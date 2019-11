VOKSEN: 13 år er gått siden Nicklas Bendtner (31) gjorde i buksene etter en fuktig kveld. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Bendtner i ny bok: Måtte fraktes hjem med trillebår etter skitfylla

Dagen før landslagssamling gikk det så galt for Nicklas Bendtner at han måtte trilles hjem etter å ha slukt en flaske med likøren Fisherman (30 prosent). Det kommer frem i hans nye bok «Begge sider».

Hendelsen fant sted i 2006, får dager før Nicklas Bendtner ble Danmarks yngste landslagsdebutant siden Michael Laudrup.

Ekstra Bladet var først ute med å gjengi innholdet og Dagbladet omtalte det først i Norge.

Bendtner skal ha blitt gitt en uåpnet flaske Fisherman fra en ukjent person og bedt om å styrte den, noe det den gang 18 år gamle stjerneskuddet gjorde.

– I det jeg fjerner flasken fra munnen, er den tom, står det i boken.

Det kommer frem at dansken ikke husker noe som helst av hvordan resten av kvelden gikk, men han er blitt fortalt følgende:

– At jeg besvimer og blir løftet over i en trillebår. At noen av guttene triller meg til Otto Liebes Allé, der min 14 år gamle lillebror åpner. At jeg blir båret opp til toalettet ovenpå og etterlatt med Jannick (lillebroren). At jeg er så langt borte at jeg driter i buksene og spyr ut over alt sammen.

Broren skal ha ringt onkelen da Bendtner låste døren til badet. Han anbefalte pumping, men heldigvis for den landslagsklare 18-åringen slapp han unna det og fikk sove rusen av seg.

Dagen derpå møtte han til landslagstreff med Danmark, fortsatt litt i tåken, skal vi tro det som står i boken. Heldigvis for ham ble ikke nattens bragder avslørt av daværende landslagstrener Morten Olsen – som ga Bendtner debuten mot Polen noen dager senere.

Der satte han det første målet i en kamp som endte 2–0.

