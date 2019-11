VINTERKRIG: Morten Gamst Pedersen (t.v.) i duell med Vålerengas Mohammed Abu på Alfheim stadion. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Uavgjort i «vinterkrigen» mellom Tromsø og Vålerenga

TROMSØ (VG) (Tromsø – Vålerenga 0–0) Tromsø fikk hjelp i bunnstriden. Men fortsatt står de i fare for å rykke ned. Og det blir neppe enklere å berge plassen hvis midtstoppere skal spille spiss.

Nå nettopp







Både Strømsgodset og Sarpsborg tapte. Det gjorde også Lillestrøm. Dermed er Tromsø a poeng med LSK etter søndagens poengdeling mot Vålerenga - to runder før slutt.

Jostein Gundersen er vanligvis en dyktig forsvarsspiller. Men helt klart ingen målfarlig spiss. Men han måtte inn da alarmen gikk med Fitim Azemi og Runar Espejord skadet. 18 minutter før slutt fikk han sjansen som kunne gjort livet lettere for «Gutan». Men han blåste kjempesjansen over.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

les også Ville jubelscener etter VIFs første seier på 121 dager: – Håper jeg aldri opplever dette igjen

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Gjestene fra Oslo var det klart beste laget i 1. omgang. Men det tok sin tid før de tok grep om kampen. Det så faktisk ut som ingen av lagene var ute etter tre poeng i den iskalde polarkvelden med ni minusgrader. I hvert fall ikke Tromsø. Og de burde egentlig kjempet for en hardt tiltrengt seier ut ifra lagets utsatte tabellsituasjon.

Men etter en halv times spill var det Vålerenga som disket opp med målsjanser. Tre av dem i løpet av syv minutter. En av Deyver Vega. Og to ganger Magnus Lekven. Men ballen suste høyt over eller utenfor. Eller så ble det enkel kost for TIL-keeper Jacob Karlstrøm.

Tromsøs angrepsspill haltet med Jostein Gundersen i meget uvant rolle. Det ble aldri målfarlig. Ikke før han sto på åpent mål og Samuel Adekugbe hadde klarert dårlig.

les også Slik får Gamst Pedersen «pengebingen» til å vokse

Sekunder før pausesignalet fikk han sin første mulighet. Men headingen gikk høyt over, og havnet i snødungene bak målet til VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Espejord kom imidlertid inn fra benken etter pausen. Og Morten Gamst Pedersen ble flyttet ned på midtbanen fra «hengende spiss» hvor han startet. Da ble det straks litt mer fart i hjemmelaget.

Men Vålerenga var best. Og hadde åpenbart fått påfyll av selvtillit etter forrige rundes seier over Brann (1–0). For øvrig den første til Ronny Deilas mannskap etter en seierstørke på 121 dager i Eliteserien.

Tromsø forsøkte seg med en sluttspurt for å kapre tre poeng. Det nærmeste de kom var Magnus Andersens avslutning i nettveggen to minutter før slutt, og et godt frispark fra Gamst Pedersen, som Larsen Kwarasey fikk en hånd på.

Publisert: 10.11.19 kl. 19:53







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om