Fotballforbundet beklager: Navnet til dommere med skjult identitet var bare et tastetrykk unna

Et lett tilgjengelig smutthull gjorde at fotballdommere som har valgt å skjule sin identitet på fotballens hjemmesider likevel kunne spores opp uten problemer. Dagen etter at VG kontaktet NFF om saken, var problemet rettet opp.

– Vi har ikke vært bevisst dette smutthullet. Det er det bare å erkjenne og beklage, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF til VG.

Det skjer etter at VG tidligere i oktober kunne avsløre at rundt 20 dommere i Oslo-fotballen har skjult identitet på fotball.no, flere av disse på grunn av vold, trusler eller frykt for dette. Smutthullet gjorde det mulig å identifisere dommeren i 47 av de 77 kampene i 2019-sesongen VG fant der dommeren opprinnelig hadde valgt å skjule sin identitet.

Tidligere denne høsten kunne VG fortelle at Oslo fotballkrets er overrepresentert på statistikken over alvorlige volds- og trusselhendelser.

Smutthullet synes leder for Oslo fotballdommerlaug, Henrik Skjevestad, lite om.

– Når man først går til det skrittet å skjule all informasjonen om seg som dommer, så er det gjerne fordi man har opplevd noe som gjør at man har god grunn for det. Da ser ikke dette bra ut, sier Skjevestad.

Laugslederen understreker samtidig at han synes det er positivt at de er raske med å tette smutthullet når de først blir gjort oppmerksomme på det.

Dette er smutthullet På fotball.no står dommerens navn oppført i hver enkelt kamp. I kamper der en dommer har valgt å skjule identiteten sin, står det «Dommer: Personinfo ikke tilgjengelig». Men i flere slike kamper har det bare vært å velge «Kamprapport: Last ned», der navnet til dommeren dukket opp.

Kommunikasjonssjef Haavik forteller at bakgrunnen for at smutthullet har oppstått, er at NFF har gått over til den såkalte «digitale kamprapporten» i breddefotballen. Der er det mulig å reservere seg mot at identiteten din skal vises.

– Dette er vi i det store bildet veldig fornøyd med, siden det forenkler hverdagen til klubbene. Men i overgangsfasen har fortsatt den gamle kamprapporten, der det ikke er mulig å reservere seg mot at personopplysningene dine vises, vært tilgjengelig, sier Haavik.

– Hvorfor trengs det en henvendelse fra media for å få rettet opp i dette?

– Problemstillingen med anonyme dommere har dukket opp i senere tid, og vi kjente ikke til omfanget av det før VG belyste det. Derfor har ikke det vært noe vi har vært bevisste nok på før nå. Så snart vi ble klare over det, rettet vi det opp umiddelbart.

