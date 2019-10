RØD OG BLÅ: Mads Reginiussen med «ekstratrening» før cupsemifinalen mot Viking. Sønnen Adrian i Manchester United-drakt, mens samboer Anja og yngstemann Mathias er tilskuere. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

«Amatøren» og familiefaren Reginiussen jobber fullt som økonom – nå spiller han om cupfinale

TRONDHEIM (VG) Innimellom jobben som transaksjonskonsulent, den betalte «hobbyen» som fotballspiller for Ranheim og jakten på cupfinale, rekker Mads Reginiussen (31) også å spille fotball med sønnen Adrian (3) i stuen.

Uken til Mads Reginiussen Slik ser en vanlig uke for Ranheim-spilleren ut – med jobb og fotballspill og kamp på ukens siste dag: Mandag: På jobb for BDO fra 07.30–15.30. Trening med Ranheim 16.00. Hjemme rundt 18.00–18.30. Tirsdag: Samme som mandag. Onsdag: Jobb fra 07.30. Ofte treningsfri, hvis ikke er det trening 14.30. Torsdag: Jobb fra 07.30–12.00. Felleslunsj med Ranheim-laget og trening etterpå. Fredag: Samme som torsdag. Lørdag: Helligdag for semiprofesjonelle. Helt fri og familietid. Søndag: Oppmøte halvannen time før avspark. Fri frem til det.

Med samboer Anja har Ranheim-kapteinen også Mathias på ni måneder, og i tillegg til det som har vært en fulltidsstilling i konsulentgiganten BDO er Mads Reginiussen altså kaptein og Ranheims kanskje viktigste spiller.

Akkurat nå er Reginiussen i pappaperm med Mathias fra BDO-jobben. Men frem til i år, hvor han har justert ned stillingen til å være rundt 80 prosent, har han jobbet full tid. I tillegg til at han altså turnerer Eliteserien med familielivet og to barn i boligen på Tyholt i Trondheim, der han åpner for VG.

– Det er nok ikke å anbefale for alle. Da jeg fylte en stilling på hundre prosent (som han også gjorde som eliteseriespiller i fjor), var det helt på grensen. Det kjente familien på også. Men det var også litt prestisje for meg i å vise at det er mulig, sier smiler tobarnsfaren på 31 år.

Hylles av lagkamerat

Han har også tid til å spille for å komme seg til cupfinalen. Det skjer i den NRK 2-sendte semifinalen mot Viking i Stavanger onsdag kveld (kl. 20.00).

– Helt rått det han driver med. Det er hundre prosent hele veien og et eksempel for andre. Han er «Mr. Ranheim». Vi utfordrer bransjen litt med å være semiproffe, men han jobber jo nesten hundre prosent i tillegg. De fleste har mindre stillinger, sier lagkamerat Michael Karlsen, som selv jobber 50 prosent som markedskonsulent i Ranheim – når han ikke scorer årets mål:

Finnmarkingen Reginiussen er mest kjent for å være det eneste ikke-trønderske innslaget i Norges svar på Athletic fra Bilbao (som kun tillater spillere av baskerslekt).

Trøndere flest har vært godt vante med cupfinalehelger i Oslo, iallfall siden 1960, men at Ranheim skulle representere Trondheim der, kunne ikke Reginiussen ha forestilt seg da han kom til byen som student i 2011 og gjennom Aasmund Bjørkan fikk sjansen til å spille i «Fjæra».

– Fullstendig utenkelig da, sier Reginiussen, som har vært i Ranheim siden den gang og opplevd alt fra konkurstrusler til eliteserieopprykk og fjorårets syvendeplass.

Han spilte også i Obos-ligaen hele veien mens han tok en master i økonomi og administrasjon fra NTNU på normert tid.

HANS VIKTIGSTE LAG: Mathias, Anja og Adrian er de fremste supporterne til Ranheim-kaptein Mads Reginiussen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Motivasjonen til at han har satset karriere også utenfor fotball, dukket opp i garderoben på Alfheim stadion. Han var i starten av 20-årene og heltidsproff i Tromsø.

Men slet med å få gjennombruddet, i motsetning til storebror Tore, som hadde fått landslagsdebuten og var i ferd med å bli solgt til utlandet.

– Jeg var gira, men det ble ikke som jeg forestilte meg. Det var en tøff tid og var ikke vant fra Alta med å sitte på benken. Jeg hadde aldri kjent på nedturene og mestret det meste jeg var med på. Når fotballen er det eneste du har, går det veldig inn på deg hvis du ikke lykkes. Personlig også. Du kjenner på at du følte deg litt mislykket. Jeg var ikke vant med det, reflekterer Reginiussen.

Frigjort av studiene

Det var da han brøt ut og satte seg en personlig målsetting om hva han ville oppnå. Han føler utdanningen «frigjorde» ham på et vis.

– Det krever litt ekstra, både av meg og familien, arbeidsgiveren og klubben. Vil man det nok, er det et bevis at man har mulighet til det. Kanskje er mange som burde tenkt de tankene. Det er iallfall veldig sunt å komme til et annet miljø, og kanskje møte folk som ikke snakker fotball i det hele tatt, sier Reginiussen.

Han er klar på det krever sitt når han bytter ut tallene på PC-skjermen med 4–3–3 og det å komme rettvendt i mellomrom.

– Det kjenner mange på. Så jeg har årlige evalueringer med samboeren, sier Mads Reginiussen – som har kontorplass på Lerkendal og sitter faktisk så mange meter over bakken at han er noe så sjeldent som en Ranheim-spiller som kan se ned på Rosenborg – og treningene deres.

Men nå handler det om Ullevaal.

