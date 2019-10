STARTER KVINNELAG: Fra og med sesongen 2020 kan Kristiansund-fansen heie på et kvinnelag i 3. divisjon. Her er fansen avbildet i hjemmemøtet med Vålerenga i 2017. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Kristiansund starter kvinnelag i 2020

Styret i Kristiansund Ballklubb har vedtatt at klubben skal etablere et seniorlag for kvinner neste sesong. Nå må de ut på jakt etter spillere og ledere til sesongstart 2020.

– Målsettingen vår er å komme i gang i 2020. Så vi har en stor jobb foran oss med å informere klubber og lignende, sier Offenberg til VG.

– Vi har jo ikke en eneste damespiller ennå, så overganger må i boks, ledere må inn og penger må på plass.

På et styremøte mandag kveld ble det vedtatt at Kristiansund Ballklubb skal starte et kvinnelag til sesongen 2020.

– Dette er et viktig steg for kvinnefotballen på Nordmøre og en historisk beslutning for KBK, som har skrevet historie på så mange andre måter, sier Peter Offenberg, styremedlem i Kristiansund BK, i en pressemelding.

Klubben mottok et brev fra samarbeidsklubben Frei, Nordlandet, CFK, KFK og Dahle i september hvor de ba KBK ta initiativ til å etablere et seniorlag og et akademitilbud for jenter. På styremøtet mandag kveld ble forslaget enstemmig vedtatt av styret.

les også 9 av 10 Toppserie-spillere ber Eliteserie-klubbene satse på kvinner

Seniorlaget vil spille i 3. divisjon i 2020, men målsettingen skal være å gjøre oppholdet i divisjonen kortest mulig. På sikt er målet å være en del av toppfotballen i Norge for kvinner.

Det var ikke et alternativ for KBK å inngå et samarbeid med et allerede eksisterende kvinnelag høyere i divisjonssystemet.

– De nærmeste klubben for oss hadde vært Molde, som er en konkurrende klubb, og Sunndal, som nå ser ut til å rykke ned fra 2. divisjon, sier Offenberg.

PRØVEPROSJEKT: Disse jentene var en del av et prøveprosjekt i KBK i fjor hvor spillere fra samarbeidsklubbene til KBK spilte en J17-turnering på Hamar under KBK-logoen. Foto: Kristiansund Ballklubb

Offenberg forteller at det var et prøveprosjekt i 2018 med at spillere fra ulike lag i Kristiansund-området stilte under KBK-logoen i en J17-turnering på Hamar.

– Sannsynligvis vil flere av jentene som var med på dette laget, bli en del av vårt seniorlag kommende sesong, sier Offenberg.

I tillegg til å starte et seniorlag for kvinner, er det vedtatt at klubben skal etablere et akademitilbud for jenter i alderen 11 til 16 år.

Akademitilbudet skal bygge på en hospiteringsmodell mot klubbene og et samarbeid med fotballkretsen på samme måte som på guttesiden.

Også Rosenborg har et mål om å ha et kvinnelag etablert til sesongen 2020. Forslaget skal behandlet på et styremøte i klubben i desember.

Fra før har eliteserieklubbene Vålerenga, Lillestrøm og Stabæk også kvinnelag.

– Vi ser jo at det er en utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, at kvinnefotballen trekker mot de større miljøene i herrefotballen for å få større muligheter til satsing og utvikling. Det er en utvikling vi ønsker å være med på, sier Offenberg til VG.

