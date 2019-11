«Moi» het i Skottland: Syv mål på ti kamper:

Mohamed Elyounoussi (25) gjør det så bra i Celtic at skottene har begynt å snakke om muligheten for en overgang fra Southampton.

Nå nettopp







Her finner du våre oddstips!

Østfoldingen er på lån fra Premier League-klubben, der han var ute i kulden.

I Celtic er Elyounoussi derimot ekstremt het om dagen etter syv mål på ti kamper. Han ble også kåret til den beste spilleren i skotsk fotball sist helg da han scoret to og var innblandet i ytterligere to mål da Celtic vant 5–2 over Hibernian og ble klar for ligacupfinalen.

Nå har skotske aviser begynt å spekulere i om hva som skjer etter at lånet går ut til våren.

– Elyounoussi nyter livet i Glasgow og blir en nøkkelmann i Europa League-kampen mot Lazio torsdag, skriver Daily Record.

les også RBK-Dyrhaug har håp om Europa i 2020: – Har satt oss i en vanskelig situasjon

Southampton betalte bortimot 190 mill. kroner (16 mill. pund) for nordmannen da de hentet ham fra Basel.

– Elyounoussis umiddelbare suksess gjør at Celtic-fans håper på en permanent ordning, skriver Daily Record.

Fredag er det Eurojackpot: 803 millioner! Her kan du spille

– Jeg har ikke tenkt på hva som vil skje i fremtiden. Alt jeg tenker på er neste trening og neste kamp. Jeg ser aldri for langt fram, sier Elyounoussi diplomatisk ifølge den samme avisen.

– Når sesongen er over, vil jeg sette meg ned og se på hvilke muligheter som finnes.

Nordmannen sier at han kom til Celtic for å få spille tid - og hjelpe klubben til mer sølvtøy. Under forrige landslagssamling sa han dette til VG i en sak som handlet om at flere norske spillere har slitt med å få det til i Premier League:

– Jeg har tre år igjen i Southampton etter denne sesongen. Jeg skal tilbake og se hvordan det blir.

les også Deila opplever sin tyngste periode som fotballtrener: – Det er beintungt

Leder for Celtics supporterklubb i Norge, Harald Harsson, sier Elyounoussi kanskje har bidratt mest defensivt.

– Celtic spiller med høyt press, og manager Neil Lennon foretrekker løpssterke spillere. Elyounoussi har stor løpskapasitet.

Supporterlederen mener at nordmannen har scoret flere mål enn prestasjonen skulle tilsi.

Fikk du med deg at det er 803 millioner i Eurojackpot?

– Han har hatt noen bra raid, men jeg føler at han ikke helt har fått vist sitt potensial. Det er mer at han har vært på rett sted til rett tid enn at han har spilt veldig godt.

les også Verdensmesteren som Klopp ikke har plass til

– Er det aktuelt for Celtic å kjøpe Mohamed Elyounoussi?

– Det er vanskelig å si. Det kommer an på mange ting. Blant annet er inntektene til skotsk Premier League bare en tidel av engelsk Premier League - og det betyr at lønningene er deretter. Jeg vil tro at Southampton betaler mesteparten av lønnen til Elyounoussi, sier Harald Harsson.

Han tviler på at Celtic er villig til å gi like mye som det Southampton ga for østfoldingen: 16 mill. pund.

les også Steven Gerrard: Ligacupen kan være veien til mer sølvtøy

VG-tips: Lazio-seier

* Europa League-pulje E ledes av Celtic med syv poeng, Cluj har seks poeng, Lazio har tre og franske Rennes har bokført ett poeng - alt etter tre kamper. Celtic skaffet seg denne fordelen etter å at de vendte 0-1 til 2-1 hjemme mot Lazio for to uker siden.

* Glasgow-klubben har fått tilbake den gode følelsen nå etter tre strake ligaseirer og ligacupfinale-billett i desember med 5-2-utklassingen av Hibernian sist lørdag. Vi noterer oss at de kun har røket i én av syv siste bortekamper i e-cup. Griffiths (a) nærmer seg comeback etter fravær - hvilket er ekstra viktig ettersom Edouard (a) er klubbens eneste friskmeldte spiss i øyeblikket.

* Lazio har to bortetap samt 2-1-hjemmeseier over Rennes så langt i denne gruppen. Vertene har vunnet fire av seks seneste på egen bane i e-cupspill og leverer i hjemlandet med tre seirer på rad. Catadi (mb) soner. Likevel, 1.60 i hjemmeodds er snaut.

Du kan spille fram til kl. 18.50. Kampen ser du på TV 2 Sport1.

Publisert: 07.11.19 kl. 10:37

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om