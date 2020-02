VIL TIL EM: Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Ole Kristian Selnæs etter EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Malta på Ullevaal stadion i september i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum

Her er Norges EM-plan: Ødegaard & co. får én million kroner hver

Martin Ødegaard (21), Erling Braut Haaland (19) og de andre landslagsgutta er sikret én million kroner hver om de kommer seg til sommerens fotball-EM. Og Norge kan kuppe skottenes EM-plan.

Nå nettopp

Selv om EM fortsatt bare er en drøm for Norge, planlegger Norges Fotballforbund (NFF) for fullt med utgangspunkt i at Norge skal delta.

– Vi har vært ekstremt heldige. Hvis vi kvalifiserer oss på bekostning av Skottland, vil vi i all hovedsak hoppe inn i planene til Skottland med tanke på hotell og lignende, sier NFFs assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad til VG.

Startpakke: 90 mill.

Lars Lagerbäcks menn er to kamper unna EM. Først må Serbia overvinnes på Ullevaal 26. mars, og deretter må vinneren av Skottland-Israel settes på plass fem dager senere.

I EM vil Norge møte Tsjekkia i Glasgow mandag 15. juni, England på Wembley fredag 19. juni og Kroatia i Glasgow tirsdag 23. juni.

Skottene planlegger selvsagt for fest på hjemmebane, men står i fare for at bønder fra nord kupper EM-partyet. NFF har tett kontakt med det skotske forbundet, og er klare til å overta «opplegget» til skottene.

Trolig blir landslagets «pre-camp» i Norge siden det er planlagt privatkamp mot Slovakia på Ullevaal 6. juni.

Med på EM-kjøpet kommer 9,25 millioner euro, i overkant av 90 millioner kroner, i «lommepenger» fra UEFA. En sum som kan øke om det presteres på banen.

Spillerne har etter avtale med NFF krav på 25 prosent av startkapitalen, og skal i tillegg forhandle om hvor stor del de skal ha av inntekter underveis i mesterskapet.

Seier i gruppespillet gir 15 millioner kroner, uavgjort 7,5 millioner kroner, åttedelsfinale 20 millioner kroner, kvartfinale i overkant av 30 millioner kroner, semifinale 50 millioner kroner, tapende finalist 70 millioner kroner og vinner 100 millioner kroner.

Totalt kan EM-vinneren få hele 340 millioner kroner.

– Bonusen fordeles i utgangspunktet likt på hver enkelt spiller i EM. 25 prosent av 90 millioner er ganske nært 23 millioner kroner. Med 23 spillere i troppen blir det én million på hver. Så kan jeg ikke garantere at spillerne fordeler det sånn. Det er opp til spillergruppen ved kapteinsteamet og NISO (spillernes interesseorganisasjon), forteller Arstad.

Se Ødegaards herje for Real Sociedad:

EM-bonusen vil være kjærkommen, spesielt for spillere utenfor de største ligaene. I et normalt år er det ikke så mye penger å hente på landslaget.

– Guttene får på lik linje med jentene seks millioner kroner i året, uten mesterskap. De har en litt ulik fordelingsmodell. Guttene er ekstremt solidariske. Hver samling gir ett poeng, og så fordeles det etter antall poeng, forteller Arstad.

Under kvinnenes fotball-VM i 2019 fikk de norske spillerne 25 prosent av NFFs inntekter fra FIFA. Dermed var de norske kvinnene sikret minimum 70.000 kroner, mens et VM-gull ville gitt cirka 380.000 kroner per spiller. NFF var en av pådriverne for å øke bonusene på kvinnesiden.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt forteller at de rundt 90 millionene utelukkende vil gå til å dekke kostnader som bonuser, pre-camp, planlegging, reiser, opphold og aktiviteter for partnere. Men her blir han «arrestert» av sin assisterende generalsekretær.

GOD FOR EN MILLION? Øverst fra venstre: Erling Braut Haaland, keeper Rune Almenning Jarstein, Sander Berge, Haitam Aleesami, Even Hovland og Joshua King. Nederst fra venstre: Martin Ødegaard, Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit og Ole Kristian Selnæs før EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Malta på Ullevaal stadion. Foto: Stian Lysberg Solum

– Da tar han litt hardt i. Det kommer ikke til å koste oss 90 millioner, så dette vil også være ekstremt hyggelig for norsk fotball for øvrig. Men det er for tidlig å si om vi sitter igjen med 10, 20 eller 30 millioner, sier Arstad, som også har tittelen økonomidirektør.

Også trenerteamet skal ha sin bonus, og ifølge Bjerketvedt går en tredel bort til spiller- og trenerbonuser.

– Vi har satt i gang et EM 2020-prosjekt (ledet av Heidi Støre). Foreløpig er det en skyggeprosess, men det er altfor sent å begynne 1. april. Vi har avtaler og planer for hvor vi skal bo, hvordan vi skal håndtere publikum, partnere og så videre, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

– Vi har avaler som vi kan tiltre hvis det blir mesterskap, tillegger han.

Sikkerhetsrådgiver Geir Ellefsen og koordinator for A-landslaget Are Hokstad har vært over for å se på forholdene, og ifølge Arstad står det nå mellom et par hoteller.

– Det kommer til å bli veldig bra. Selv om det kommer mye penger inn, må det brukes penger med måtehold. Det kommer ikke til å være fem stjerners luksus. Fem dager før EM må vi være på plass i Glasgow. Så skal vi til London, og tilbake igjen, og da flyr du ikke rutefly, sier Arstad, som sier at eksisterende sponsoravtaler utløser begrenset med EM-bonuser.

– Vi har ikke veldig store bonuser på det. Det er noe, for eksempel stiller Nike med litt ekstra utstyr. Men i forhold til 90 millioner kroner fra UEFA er det «peanuts», sier Arstad.

Publisert: 06.02.20 kl. 23:05

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser