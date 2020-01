GLAD GUTT: Pål André Helland spiller nok i Rosenborg både denne sesongen – og flere sesonger etter denne. Foto: Bjørn S. Delebekk

Helland forlenger trolig med RBK

TRONDHEIM (VG) Det var snakk om at han skulle forlate klubben. Men nå går det i stedet mot kontraktsforlengelse for Pål André Helland (30) i Rosenborg.

For mindre enn 10 minutter siden

Du merker det på treningene: Pål André Helland trives i Rosenborg – igjen. Etter en vanskelig 2019-sesong, ser det lysere ut. Det var mange smil å se på mandagens trening på Lerkendal. Og selv om sesongen var komplisert, for både RBK og Helland, så kan det være at den på sikt var det som skulle til for å re-starte Helland 2.0.

– Fortsetter Helland sånn han gjorde mot slutten av 2019 – og har gjort i vinter, så er det klart at han kommer til å spille mye for oss i 2020, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til VG – etter mandagens treningsøkt, som hadde meget høy intensitet.

Men at Pål André Helland skulle være med på den økten, det virket slett ikke sikkert etter sesongen. Et tilbud fra svenske Norrköping lå der, på tre år. Og Helland var fristet. Ikke ble han mindre fristet da signalene fra Rosenborg hadde vært at han «fikk bestemme selv».

– Jeg følte meg ikke veldig ønsket, sier Helland – når han kommer bort til VG etter treningen.

Han forklarer at han, på vei inn i sitt siste kontraktsår med Rosenborg, ble veldig giret på tre år med Norrköping.

– Det handlet også om tidsaspektet her, sier Helland.

Men Rosenborg ville ikke ha noe av dette. De ville ikke la Helland gå. Plutselig snudde det. Helland skjønte at han var ønsket likevel, selv om det kanskje måtte et tilbud fra noen andre til for at begge parter skulle forstå at de fortsatt var ment for hverandre.

– Pål blir her, sa RBKs sportssjef Mikael Dorsin til VG mandag.

– Jeg var visst ønsket med videre likevel, og RBK vil ikke selge. Så det ser ut som jeg blir her, sier Helland.

– Blir det kontraktsforlengelse i stedet?

– Det er en mulighet for det, svarer Helland.

– Det er naturlig at vi ser på en forlengelse med Pål nå, sier Eirik Horneland – som har fått ryddet litt i stallen også, noe som kan gavne Helland. Det kan bli mer rydding denne vinteren. Og kanskje 1–2 spillere inn. Håpet om Lars Lagerbäcks nøkkelspiller Markus Henriksen (27) er fortsatt der. Henriksen er i Trondheim nå, men er fortsatt Hull-spiller.

Markus Henriksen har kontrakt med Hull ut sesongen.

– Det er den type forsterkninger vi trenger, spillere som kan løfte de vi allerede har her. For spillerstallen er god den. Skal vi ha inn noen nå, så må de være bedre enn de andre. Vi får se hva det blir til med Markus Henriksen, sier Eirik Horneland.

Helland var tidvis mektig frustrert forrige sesong:

Publisert: 27.01.20 kl. 19:29

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser