Oldrup Jensen: – Eliteserien er absolutt aktuelt

Fredrik Oldrup Jensen (26) sier han har fått signaler på at han får gå tilnærmet gratis fra belgiske Zulte Waregem, til tross for at han har halvannet år igjen av kontrakten.

Det som vanligvis bør være en attraktiv signering for de fleste klubber i Eliteserien er dermed «i markedet». Akkurat nå befinner 26-åringen fra Skien seg i Norge.

– Ståa nå er at jeg jobber med å finne en klubb. Uten at jeg ønsker så si noe om hvem jeg prater med og ikke. Men jeg har ikke takket ja til noen ennå, opplyser Oldrup Jensen til VG.

I første halvdel av fjorårssesongen var han en kanonsuksess på midtbanen til Odd som «leiesoldat» fra Belgia. Odd fikk også forlenget låneoppholdet til å vare ut 2019-sesongen, men da var ankeret noe skadeplaget. Odd avsluttet sesongen med å misse muligheten til både cupfinale og topp tre-plassering i Eliteserien.

Oldrup Jensen fikk seg også en smell fra Viking-kaptein Zlatko Tripic:

Etter det var Oldrup Jensen å regne som Zulte Waregem-spiller igjen, men den belgiske seriesyveren lot ham få et treningsopphold med Odd i januar – da Dag-Eilev Fagermo fortsatt var Odd-trener.

1. februar ble overgangsvinduet stengt i flere europeiske ligaer. Men klubber i blant annet Israel (frem til 6. februar), Russland (21. februar), Sverige (31. mars) og Norge (1. april) kan fortsatt signere spillere.

– Jeg er åpen for det meste. Eliteserien er absolutt aktuelt. Det er jo færre muligheter ute nå, påpeker midtbanespilleren, som sier han har takket nei til diverse interessenter som kom på banen i januar.

– Er Odd aktuelt?

– Jeg er fra området, så for meg vil Odd på en måte «alltid» være aktuelt. Men det er ikke det samme som at jeg er på vei dit nå. Først må jeg ta en vurdering. Men jeg har hatt en dialog med Odd, så vi har en slags forståelse av hverandre, sier Oldrup Jensen.

– Endrer det noe at Fagermo ikke er trener der lenger?

– Nja, det endrer jo hva man går til. Jeg har et godt forhold til Dag-Eilev, som har hjulpet meg masse, men jeg har troen på at Odd fortsatt vil være spennende.

– Har du hørt noe fra Vålerenga, da?

– Jeg har ikke vært i kontakt med dem. Men jeg tror Fagermo kommer til å passe bra der. Både hans måte å være på og hvordan han tenker fotball, svarer Fredrik Oldrup Jensen.

Han ble kjøpt av Zulte Waregem sommeren 2017 og har kontrakt frem til juni neste år. Likevel bør han ikke bli særlig kostbar for klubbene som eventuelt skulle prøve å løse ham ut. Det har Oldrup Jensen selv fått gode signaler på.

– Voldsomt dyrt blir det uansett ikke, og jeg regner med at det er mulig å få meg ut gratis. Begge parter kan iallfall være interesserte i at det skjer noe i dette vinduet, sier skiensgutten.

PS! Zulte Waregems direktør Eddy Cordier har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

