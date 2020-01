MÅLFARLIGE: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth for henholdsvis Borussia Dortmund og Trabzonspor. Foto: Thomas Kienzle/AFP og Martin Divisek/EPA

«Perry» etter Haaland- og Sørloth-show: – Ingen er bankers på laget

To måneder før landslagets viktige EM-kvalik herjer spissene Erling Braut Haaland (19) og Alexander Sørloth (24). Joshua King? Han er skadet – og har ikke levert målpoeng siden november.

King har ikke spilt for Bournemouth i 2020 grunnet en strekkskade. Ifølge assistenttrener Per Joar Hansen på det norske landslaget blir spissen ute noen uker til.

Kings forrige målpoeng var scoringen som senket Ole Gunnar Solskjærs Manchester United 2. november.

Siden det har han spilt fem kamper, og gått glipp av åtte.

26. mars møter Norge Serbia på et utsolgt Ullevaal. Skottland eller Israel venter i en eventuell play off-finale til sommerens EM-sluttspill.

Hva tenker landslagsledelsen om spiss-situasjonen nå?

– Ingen er bankers på laget. Joshua har vært veldig viktig for oss, og gjort en fabelaktig innsats. Men vi må også være ydmyke på at ting kan endre seg, ingen vet hvordan bildet ser ut om to måneder når vi skal ut i kamp, svarer «Perry» på spørsmål om Kings plass i laget.

Han mener formsvikten også har sine naturlige årsaker.

– Livet som spiss er ikke enkelt, man er aldri god eller dårlig alene. Han har spilt på et lag som har slitt, og han har også spilt mye på kanten, forklarer landslagsassistenten.

FORNØYD: Landslagsassistent Per Joar Hansen (til venstre) i diskusjon med landslagssjef Lars Lagerbäck under 4–0-seieren mot Færøyene i november. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Fabelaktige prestasjoner

To som opplever det motsatte av formsvikt, er Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth.

Førstnevnte debuterte med å komme inn å snu kampen med hat trick for Borussia Dortmund, mens Sørloth troner øverst på toppscorerlisten i Tyrkia, etter tre scoringer i Trabzonspors 6–0-seier over Kasimpasa.

– Det er fantastisk. Det er to fabelaktige prestasjoner, og supert for oss å ha to spisser som leverer varene, sier Per Joar Hansen til VG.

Taus om startplass

På spørsmål om han tror han nærmer seg en startplass på landslaget, svarer Sørloth avvisende når VG slår på tråden til Tyrkia.

– Det gidder jeg ikke tenke på nå. Det er to måneder til. Det er mye som skjer først, det viktigste er uansett at vi kommer oss til EM. Jeg tror det blir bra uansett hvem som spiller, sier trønderen.

Han snakker derimot villig om profftilværelsen i Tyrkia, hvor han har levert 15 mål denne sesongen, samt fem målgivende. Med det har han også flest målpoeng totalt i ligaen.

– Det er kjempedeilig. Jeg har fått starte hver kamp og fått trygghet og arbeidsro. Laget spiller godt og da blir det enklere å være spiss, forklarer Sørloth.

På landslaget leverte Sørloth et godt 2019. På fem kamper scoret han fire mål.

Trabzonspor er på 3. plass i den tyrkiske ligaen, Sørloth forteller at både han og klubben har ambisjoner om å vinne serien. Opp til Sivasspor som leder er det fem poeng.

24-åringen er på utlån i to sesonger fra Crystal Palace, hvor han ikke fikk det til i det hele tatt. I fjor hadde en halv sesong på lån i belgiske Gent, med blandet hell, nå har han derimot fått mer ro rundt spillet sitt.

– Jeg fikk en god start, og har fått starte hver kamp. Det har gitt meg trygghet og arbeidsro, påpeker han.

Publisert: 21.01.20 kl. 08:59

