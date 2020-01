Atlético Madrid, Chelsea, Tottenham eller United – Cavani på jakt etter klubb

Edinson Cavani blir snart 33 år og vil bort fra Paris Saint-Germain, ifølge klubbdirektøren. Men det er usikkert hvem som tør å satse på angrepsspilleren fra Uruguay.

Nå nettopp

Kontrakten med Paris-klubben går ut til sommeren, men Cavani kan forsvinne allerede januar.

* Atlético Madrid er nærmest en kontrakt med Cavani, ifølge Marca, som mener at det er spillerens førstevalg.

* Chelsea kan tenke seg Cavani, men er ifølge Evening Standard skremt av lønnskravet.

* Tottenham skal også være interessert, men José Mourinho vil ikke kommentere saken, ifølge Daily Mail.

* Manchester United har Marcus Rashford ute lenge. Manchester Evening News og flere andre aviser antyder at Cavani kan erstatte ham. Men Daily Mirror skriver at United ikke er interessert på grunn av alderen hans.

Hverken trener Thomas Tuchel eller sportsdirektør Leonardo underslår at Cavani vil vekk, og dermed er det mye som tyder på at det kan skje før 31. januar.

32-åringen vil, ifølge Marca, ikke spille før fremtiden er avgjort.

Men lønnskravet hans er ifølge Evening Standard skyhøyt: Rundt 200 millioner kroner i året. Samtidig skal Paris Saint-Germain ifølge Manchester Evening News kreve en overgangssum på nærmere 250 millioner kroner.

Det betyr at halvannet år med Cavani kan koste en halv milliard kroner for den klubben som satser på ham.

– Han er en stor spiller. Jeg har spilt mot ham, og jeg har alltid likt hans mentalitet og holdning. Og antall scoringer taler for seg, sier Frank Lampard ifølge Evening Standard.

– Han er en erfaren spiller, men det er også mange andre der ute.

Siden han kom til Europa i 2007, har Cavani spilt for Palermo, Napoli og siden 2013 for Paris Saint-Germain. Han har en utrolig statistikk for hovedstadslaget: 198 mål på 293 kamper i alle turneringer.

VG-tips: Tottenham-seier med handikap

* Tottenham endte opp med bare 0-0 i tidligkampen borte mot Watford på lørdag. Spurs har nå gått fire strake ligakamper uten en seier (0-2-2) - og tre av dem uten å score.

* Vi ser for oss at laget vil stange litt i angrep uten skadede Harry Kane (a) fremover.

* Men kanskje ikke mot akkurat Norwich. For gjestene har sluppet inn 45 baklengs, hvilket er flest i ligaen. De tok en helt nødvendig ligaseier hjemme mot Bournemouth sist (1-0). Men laget hadde bare to seirer på 17 ligakamper før det, og det er dessverre en grunn til at klubben holder til aller nederst på tabellen.

* Det omvendte Tottenham-oppgjøret endte 2-2 for tre uker siden. Men her tror vi alle poengene blir igjen i London.

* Norwichs Ben Godfrey (f) er utestengt og fire spillere er skadet. Vertenes Tanguy Ndombele (mb) er friskmeldt.

For å øke oddsen noe tester vi hjemmeseier i et 0–1-handikapspill til 1,90 i odds. Spillestopp er kl. 20.25 og TV2 Sumo har senderettighetene.

Publisert: 22.01.20 kl. 13:55

