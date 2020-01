SENSASJONELL DEBUT: Erling Braut Haaland banket inn tre mål for Dortmund på WWK Arena i Augsburg. Foto: MICHAELA REHLE

Dortmund-sjefen om Haaland-showet: – Galskap

AUGSBURG (VG) Borussia Dortmund-trener Lucien Favre (62) beskriver Erling Braut Haaland (19) sin debut som galskap. Augsburg-sjef Martin Schimdt (52) betegner nordmannens inntreden som et sjokk.

Augsburg ledet 3–1 da det digitale uret her på WWK Arena tikket mot 60 spilte minutter. Nesten 30.000 av hjemmelagets supportere skrek høylytt i glede over at deres gutter var i ferd med å kjøre over storklubben fra Ruhr.

Så satte Dortmund-trener Favre inn 19 år gamle Braut Haaland fra Bryne på Jæren, en by med under halvparten så mange innbyggere som denne intime arenaen rommet. En halvtime senere hadde nordmannen scoret tre ganger og snudd kampen fra 3–1 til 3–5 – i Dortmunds favør.

– Da Erling Haaland kom inn, løftet han resten av laget. Det var galskap. Du ligger under 1–3 og vinner til slutt 5–3, sier Favre etter matchen.

– Et sjokk

Dortmund-trenerens sveitsiske motstykke, den langhårede landsmannen Martin Schmidt, var fortsatt forbauset da han møtte til pressekonferanse foran rundt 40 reportere tre kvarter etter kampslutt.

Augsburg-sjefen trodde de skulle vinne matchen før Haaland kom inn.

– På 1–3 kom Haaland-sjokket. Han scoret umiddelbart. Det gjorde oss usikre, sier Schmidt.

Han var skuffet, men analyserte kampen på en behersket måte.

FORNØYD: Dortmund-trener Lucien Favre hadde grunn til å smile etter showet til Braut Haaland. Foto: MICHAELA REHLE

Lykkelig Haaland-sjef

Samtidig satt Dortmunds trener og gliste flere ganger i løpet av seansen med mediene.

– Hvordan vil du beskrive Haaland og betydningen han kan få for laget fremover? spør VG.

– Jeg er fornøyd. Erling er en veldig bra fyr. Han har topp mentalitet og gir alltid alt. Han kan naturligvis lære mye, men det er helt normalt, svarer Favre før han fortsetter:

– Man så styrkene hans umiddelbart. Løpene mellom forsvarerne. Det er nødvendig og det hjelper laget. Vi spiller venstre, høyre, her og der, men nå kan vi også spille direkte fremover. Han kan i tillegg kombinere med resten av laget.

– Det var helt fantastisk, sier Haaland selv til VG om den vanvittige Bundesliga-debuten.

