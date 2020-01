LAGKAMERATER: Erling Braut Haaland og Mats Hummels gleder seg over tre poeng borte mot Augsburg. Foto: EPA

Dortmund-stjernen Hummels til VG: - Håper fansen blir gærne

AUGSBURG (VG) Mats Hummels (31) håper Dortmund-supporterne gir Erling Braut Haaland (19) en spesiell velkomst på Signal Iduna Park etter hat tricket i debuten mot Augsburg.

Nå nettopp

Det er under tre uker siden Braut Haaland skrev under for Borussia Dortmund, men spissfenomenet har allerede pratet flere ganger om tanken på å spille foran over 81.000 tilskuere på Signal Iduna Park.

– Det kommer til å bli fint å spille foran 81.300 og noen tilskuere, sier Haaland til VG igjen nå.

Nordmannen har god kontroll på arenaens publikumskapasitet. Etter den nærmest ubeskrivelige opptredenen i 5–3-seieren over Augsburg, håper verdensmester Hummels at Braut Haaland får oppleve «den gule veggen» sin fulle styrke i matchen mot Köln førstkommende fredag.

– Jeg håper at vi spiller så bra at fansen blir gærne slik at han får et godt førsteinntrykk av stadionen og atmosfæren, som vi vanligvis har på hjemmekampene våre. Det er opp til oss, sier Hummels til VG i dette intervjuet:

– Snakker for seg selv

Midtstopperen har det siste tiåret vært en av tysk fotballs største profiler. Fem Bundesliga-titler, to med Dortmund og tre med Bayern München, har bidratt til statusen. I 2014 ble 31-åringen også verdensmester med Tyskland.

Nå har Hummels fått en ny mann ved siden seg i Dortmund-garderoben. Det er en 19 år gammel målmaskin fra Jæren. Lørdag satte Braut Haaland inn nettkjenning nummer 29, 30 og 31 for sesongen. De 28 første kom for østerrikske Red Bull Salzburg.

– Dette snakker for seg selv. Tre mål på 35 minutter er imponerende. Vi visste at vi hadde signert en god spiss. Jeg er sikker på at han vil spille mange glimrende kamper. Det en god signering og han er en bra fyr. Jeg håper han vil ha det mye moro sammen med oss, forteller Hummels.

Se Haalands scoringer her:

– Ble vilt

Mot Augsburg måtte Hummels konstatere at forsvaret fungerte langt ifra optimalt den snaue første timen. Da Haaland kom inn etter 57 minutter, lå Dortmund under 3–1.

– Jeg syns ikke første omgang var så dårlig av oss. Vi hadde noen muligheter til å score, uten å gjøre det. Så inviterte vi dessverre Augsburg til å score med et enkelt balltap. Det er litt typisk oss. Det er et problem for oss, som vi må forbedre, mener Hummels.

Etter pause løftet i hovedsak Haaland underholdningsverdien til et uventet høyt nivå. Totalt ble det puttet syv mål i matchens siste halvdel.

– I andre omgang ble det vilt. Det var en veldig offensiv kamp. Det gikk frem og tilbake. Det var ganske intenst. Vi fikk en god avslutning og et glimrende resultat, sier Hummels.

– Hva kan denne seieren bety for dere med tanke på den andre halvdelen av sesongen?

– Det var en vanskelig kamp, slik det alltid er i Augsburg. Nå har vi to hjemmekamper, mot Köln og Union Berlin. Vi må ta seks poeng i dem. Da har vi fått en god start. Det er hardt arbeid som gjelder.

Lørdag vant serieleder RB Leipzig 3–1 hjemme mot sørlendingen Julian Ryersons Union Berlin. Det betyr at avstanden opp til førsteplassen fortsatt er syv poeng for Haaland og hans nye lagkamerater.

Her kan du høre hva Haaland uttalte etter Augsburg-matchen:

Publisert: 19.01.20 kl. 10:15

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser