SCORET TRE: Erling Braut Haaland fikk med seg kampballen etter hat tricket i debuten borte mot Augsburg. Foto: AFP

Dortmund-direktør etter Haaland-kommentar: – Han er gal på en positiv måte

AUGSBURG (VG) Borussia Dortmund-direktør Michael Zorc (57) fikk en ærlig beskjed fra Erling Braut Haaland (19) etter nordmannens hat trick i Bundesliga-debuten.

Nå nettopp

– Jeg snakket med ham etter kampen nå. Erling sa bare: «Dette er grunnen til at du kjøpte meg.», forteller Zorc i pressesonen etter 5–3-seieren over Augsburg, før han begynner å le:

– Og han har jo rett i det. Ha-ha-ha.

Dortmund-sjefen spilte 17 sesonger på klubbens midtbane før han ble gultrøyenes øverste sportslige leder. 30. desember bidro Zorcs arbeid til at tyskerne kunne offentliggjøre Braut Haaland som lagets nye stjernesignering, etter å ha betalt over 200 millioner kroner i overgangssum for ham.

Lørdag ettermiddag viste nordmannen hvorfor avtalen kan bli ekstremt verdifull for begge parter med et sensasjonelt hat trick på 20 minutter.

FORNØYD MED HAALAND: Dortmund-direktør Michael Zorc roser nordmannen. Foto: RALPH ORLOWSKI

Imponert

Braut Haalands vanvittige prestasjon fikk Dortmunds sportsdirektør til å gå smilende rundt i korridorene på WWK Arena.

Zorc delte sin enorme begeistring for 19-åringen fra Bryne og beskrev hva han mener er spesielt med ham.

– Han er allerede veldig målrettet. Han er gal på en positiv måte, og det hjelper oss, sier Zorc og smiler.

– Kroppsspråket hans er ... Det blir ikke noe bedre enn det. Han hjelper oss veldig mye og inspirerer medspillerne sine på den måten, forteller Dortmund-toppen om energien og vinnermentaliteten til Haaland.

FEIRET: Haaland jublet for nettkjenninger og tre poeng sammen med lagkameratene og supporterne på WWK Arena i Augsburg etter matchen. Fra venstre: Roman Bürki, Giovanni Reyna, Haaland og Manuel Akanji. Foto: AFP

– En god samtale

Zorc var en av personene som tok imot «Team Haaland» i Dortmund i desember. Det var før den ettertraktede 19-åringen hadde bestemt seg for hvor han ville spille etter Red Bull Salzburg.

Dét møtet bidro sterkt til at Haaland til slutt valgte den tyske klubben

– De ansvarlige sa til meg: «Vi trenger deg i angrepet. Vi er imponert over hvordan du spiller. Vi vil ha deg.»

– Det var en god samtale. Da hadde jeg følelsen av at Dortmund og jeg passer sammen, har Haaland fortalt.

Etter hat tricket i debuten tok jærbuen seg tid til blant andre VG.

– Det er fint, er det ikke? He-he. Det er en fin debut.

– Du betegnet hat tricket i Champions League-debuten for Salzburg som det sykeste i ditt liv. Hvordan vil du rangere denne opplevelsen?

– Det ligger rundt der, dette også, skal jeg være helt ærlig. Det er ganske sykt, sier 19-åringen og smiler.

Publisert: 19.01.20 kl. 02:44

