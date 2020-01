Haaland scoret hat trick i Dortmund-debuten – matchvinner på sensasjonelt vis

AUGSBURG (VG) (Augsburg-Dortmund 3–5) Erling Braut Haaland (19) kom inn fra benken og scoret tre ganger på 20 minutter i sin første opptreden for Borussia Dortmund.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Egentlig er jeg ganske rolig, sier Haaland med et beskjedent smil i intervju med Viasport.

I løpet av 57 minutter så 19-åringen fra Jæren sine nye lagkamerater havne under 1–3 borte mot serietier Augsburg.

En drøy halvtime senere hadde Haaland presentert seg for Fotball-Tyskland med et sensasjonelt hat trick som gjorde at Borussia Dortmund vant matchen 5–3.

Her på WWK Arena en snau times kjøring fra München trodde de over 30.000 tilskuerne knapt det dem var vitne til. Et stjernespekket Dortmund-mannskap var i voldsom trøbbel før Braut Haaland kom inn og sjokkerte de fremmøtte.

BANG, BANG, BANG! Her smeller Erling Braut Haaland inn sitt første Dortmund-mål. Foto: AFP

Scoret nærmest umiddelbart

Trener Lucien Favre måtte ta grep da matchen nærmet seg timen spilt. Sveitseren så til 19-åringen fra Jæren som ble bedt om å gjøre seg klar.

Klokken viste 57 minutter. 183 sekunder senere hadde Braut Haaland banket inn sitt første mål via stolpen.

Etter ytterligere 17 minutter hadde spissfenomenet banket inn to nye nettkjenninger og fyllbyrdet et hat trick i debuten. Det skal nesten ikke være mulig.

– Det er bare å gjøre klar superlativene, det han gjør i dag er pur klasse, sa tidligere Bundesliga-vinner Rune Bratseth på Viasport.

Omfavnet av stjernene

Den tyske landslagsprofilen Julian Brandt og den engelske kometen Jadon Sancho scoret Dortmunds øvrige mål – men det er en nordmann denne lørdagen i Augsburg handler om.

På sidelinjen var trenerne og støtteapparatet ekstatiske av glede idet Haaland banket inn scoringer i minutt 59, 71 og 79.

Ute på gressmatten knyttet Braut Haaland neven i samstemt jubel med flere tusen tilreisende supportere fra Dortmund, før hans nye lagkamerater omfavnet ham.

– Meg og far, når vi bestemte oss for denne klubben, så vi at det var spillere som kan spille meg gjennom, det er vanvittig høyt nivå og relasjonene sitter allerede, sier Haaland i et intervju på Viasport, han trekker frem Sancho, Hazard og Reus.

Etter 28 mål på 22 kamper for Red Bull Salzburg lurte kanskje noen på om nordmannen kunne prestere like bra i tysk Bundesliga. Braut Haaland har trolig allerede gitt dem svaret.

– Vi snakket om forventningene før kampen, man kan tenke seg hvordan forventningene blir nå, men han er helt rolig, oppsummerte Moa i Viasport-studio etter kampslutt.

