LEDER FOR TOPPKLUBBENE: Cato Haug fotografert på Sarpsborg stadion torsdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Slik vil toppfotball-lederen unngå at det ender stygt

SARPSBORG (VG) Cato Haug sier at «det er kritisk» for norsk toppfotball – men har nå klare tanker for hva de neste månedene kan bringe.

Når styrelederen i Norsk Toppfotball (NTF) rusler rundt på Sarpsborgs eliteseriegress – med fem spillere i trening på den andre halvdelen av banen – legger han for VG fram disse tankene for ukene og månedene fremover:

* At toppfotballklubbene får starte med «kontakttrening» i begynnelsen av mai.

* At det trengs omtrent en måned med trening og treningskamper før serien kan starte.

* At serien starter rundt 15. juni.

* At serien kommer til å starte med tomme tribuner.

* At det også er mulig å starte senere enn 15. juni – helt fram til 1.august – og likevel komme i mål med 30 seriekamper i Eliteserien i 2020.

* At det kan bli et samarbeid med Discovery om at for eksempel de som har kjøpt sesongkort, får tilgang til kampene på TV.

* At klubbene sårt trenger penger, at dagens kompensasjonsordninger overhodet ikke har truffet.

– Dette er ingen liten krise for fotballen. Dette kan ende stygt om vi ikke kommer i gang igjen, sier Haug.

Mens vi står og snakket i Sarpsborg, tikker meldingen inn om at Bislett Games skal gå 11. juni og for tomme tribuner. Styrelederen for toppklubbenes organisasjon er glad for det:

– Det er en god nyhet! Og vi er fullt inneforstått med at seriestarten kommer til å bli uten publikum, sier Cato Haug.

– Samtidig vil vi jobbe med gode løsninger for publikum, selv om de ikke får være til stede på kampene, fortsetter han – og håper altså på en avtale med rettighetshaveren Discovery hvordan det kan løses.

Haug karakteriserer situasjonen for toppklubbene som «kritisk» og tar selvkritikk på at pakkene fra regjeringen ikke har truffet godt nok.

– Her skulle vi også ha vært flinkere til å forklare hva dette handler om. Vi snakker om en næring med to milliarder kroner i omsetning og 2300 arbeidsplasser. Nå har denne næringen bare utgifter, sier Haug – og kikker bort mot Sarpsborg 08-spillerne som trener.

– Det er selvfølgelig ikke kommet inn en eneste ny sponsoravtale etter at coronaen slo inn, og heller ikke solgt sesongkort. Hvis det ikke skjer, stopper dette opp, sier Cato Haug – og håper altså at tidsplanen kan følges – men at det vil skje i samsvar med helsemyndighetenes vurderinger.

– Vi har god kommunikasjon med helsemyndighetene, og jeg har godt håp om at første trinn på stigen – åpning for kontakttrening – går i orden.

Haug kaller det ikke «Brann-modellen». Han snakker om en modell som flere klubber har vært involvert i og som han har stor tro på.

– Vi mener at vi skal unngå smitte både innad i gruppen og ut av gruppen. Er det noen som kan gå i front og gjøre dette helsemessig sikkert, så er det toppklubbene med sine medisinske apparater. Vi har god kontakt med både spillerne og NISO.

Lederen i Norsk Toppfotball innrømmer likevel at det er mange ting å tenke på videre – for eksempel ferie for spillerne.

– Mange spillere tar ut ferie nå, og mange kommer til å gjøre det i slutten av desember. Men jeg har sagt – og står ved – at vi kan komme til å spille helt fram til lille julaften. Og i så fall må de utsette ferien litt!

– Den største utfordringen blir kanskje å venne spillerne til at de ikke skal spytte, smiler Haug.

– Men hva er det verste som kan skje?

– Hvis vi snakker om klubbenes økonomi, ville det være total krise om vi først starter opp treningen igjen – og så ikke får gå i gang med serien.

- Men det skal altså være mulig å starte Eliteserien 1. august – og likevel rekke alle seriekampene i 2020?

– Ja, det er mulig, men det kan få konsekvenser for cupen.

Publisert: 23.04.20 kl. 23:00

