Valakari ferdig i Tromsø: – Ble enig om å skille lag

Styreleder i Tromsø IL Stig Bjørklund bekrefter at Simo Valakari er ferdig som Tromsø-trener. Det etter et hastemøte mellom spillere, administrasjon og styre søndag kveld.

Tromsø IL og Simo Valakari enig om å avslutte samarbeidet. Det bekrefter styreleder i Tromsø Stig Bjørklund til VG søndag kveld.

– Det er riktig. Vi har hatt en gjennomgang med Simo i dag, og blitt enig om at vi skiller lag, forteller styreleder i Tromsø, Stig Bjørklund til VG.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Valakari ble ansatt som trener for Tromsø i juni for snart tre år siden. Han sørget for at nedrykkstruede TIL beholdt plassen i toppserien. Samme høst fikk han forlenget sin kontrak til 2020. I fjor undertegnet han en ny kontrakt som skulle gjelde frem til 2022.

Tromsø IL ble nummer 10 i eliteserien 2018, før det ble 15. plass og nedrykk til Obosligaen forrige sesong.

Sportslige årsaker er derimot ikke grunnen til at de nå skiller lag ifølge Bjørklund.

– I den spesielle situasjonen med coronautbrudd og permitteringer, har vi ulike syn på hvordan man skal drive klubben videre. Det har vært en grei og ryddig prossess, sier han.

Styrelederen forteller at den økonomiske delen av sluttavtalen er fornuftig for begge parter.

Nordlys publiserte også bilder av spillere som forlot møte som fant sted i Skarphallen søndag kveld.

Der skal spillerne ha møtt daglig leder, Kristian Høydal, styreleder Stig Bjørklund, nestleder og AS-styreleder Astrid Strandbu, styremedlem Lars Espejord og andre fra TILs administrasjon og lederstab.

Under møtet skal trenerrollen ha vært et tema.

Tromsø-spissen Mikael Norø Ingebrigtsen sier til VG at han ikke kjenner til noe som helst når det Simo Valakaris avskjed. PÅ spørsmål om han virkelig ikke gjør det, svarer han «ingen kommentar» - og henviser til klubbens styre og daglig leder, samt TIL-kaptein Simen Wangberg.

VG har ikke fått kontakt med Wangberg.

Etter det Nordlys er kjent med har det blitt en situasjon internt i klubbens ledelse som har skapt gnisninger mellom trener Simo Valakari og personer i klubbens styre og administrasjon.

Valakari skal selv ikke ha deltatt på møtet.

