TV 2: Valakari ferdig som Tromsø-trener

Ifølge TV 2 skal Simo Valakari være ferdig som Tromsø-trener. Det etter et hastemøte mellom spillere, administrasjon og styre søndag kveld.

Søndag kveld meldte Nordlys at trenerrollen til Valakari ble tatt opp på et hastemøte, og at finnen trolig var ferdig i klubben. Ikke lenge etter kunne TV 2 erfare at Valakari er ferdig som Tromsø-trener.

Valakari ble ansatt som trener for Tromsø i juni for snart tre år siden.

I bilder som Nordlys har på sin hjemmesider seg man spillere dra ut etter et hastemøte i Skarphallen. Ifølge avisa skal spillerne ha møtt daglig leder, Kristian Høydal, styreleder Stig Bjørklund, nestleder og AS-styreleder Astrid Strandbu, styremedlem Lars Espejord og andre fra TILs administrasjon og lederstab.

På møte skal trenerrollen ha vært et tema. Etter det Nordlys er kjent med har det blitt en situasjon internt i klubbens ledelse som har skapt gnisninger mellom trener Simo Valakari og personer i klubbens styre og administrasjon.

Valakari skal selv ikke ha deltatt på møte.

Daglig leder Kristian Høydal og styreleder Stig Bjørklund har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 19.04.20 kl. 18:50 Oppdatert: 19.04.20 kl. 19:03

