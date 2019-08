SENDTE MELDING: I boka hevdes det at Koteng (t.v) sendte melding til trenerduoen med kritikk, midt under kamp. Her fra kampen mot Molde i år, med Stig Inge Bjørnebye (med caps) og agent Jim Solbakken (t.h). Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingebrigtsen hevder Koteng sendte kritikk på SMS midt under kamp

Midt under kamp hevder tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen å ha fått SMS fra styreleder Ivar Koteng om at Rosenborg var fæle å se på.

Det kommer frem i den nye boken om Kåre Ingebrigtsen, «Bruttern». I boken refereres det til flere meldinger trenerduoen mottok underveis i kamper eller rett etter, fra styremedlemmer i Rosenborg.

Meldingene skal ha blitt sendt til både Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun. Allerede 26 minutter ut i oppgjøret mot Bodø/Glimt den 16. april 2018 skal Roseborgs styreleder Ivar Koteng har grepet tak i telefonen og sendt SMS til trenerne.

«Tilbake til gamle synder. Fælt å se på», stod det i meldingen som Erik Hoftun leste i pausen av oppgjøret. Da stod det 0–0.

I andre omgang scoret Rosenborg, og sikret tre poeng.

les også Avslører detaljer om Bendtner-overgangen i ny bok

Nettopp den meldingen har blitt omtalt tidligere. I et intervju med NRK fortalte Ingebrigtsen om SMSen, men ville ikke si hvem som sendte den. Da ble avsender kun omtalt som et styremedlem. I boken hevdes det at meldingen kom fra Koteng.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Vi har mer en nok med å gjøre et godt fotballag til et enda bedre lag, sier Koteng til VG.

Nå har Ingebrigtsen tatt over belgiske KV Oostende, hvor han fikk en drømmestart:

Meldingen fra Koteng er ikke den eneste som tikket inn til trenerteamet fra styret. Boken refererer også til flere andre tilfeller hvor anonymiserte styremedlemmer kritiserte spillere og trenerduoen over SMS.

«Bakenga ser viljeløs og uniteressert ut. Jogging kan han finne i andre idrettslag», lød en melding etter at Mushaga Bakenga fikk spilletid den siste halvtimen mot Aalesund våren 2017.

«Lær av Haugesund når det gjelder aggressivitet og viljen til å vinne andreballer», fikk de beskjed om etter å tapt 0–1 mot FKH i august samme år.

I boken hevdes det at Koteng innkalte til stadig flere møter med Ingebrigtsen, med forslag om hvordan Rosenborg burde spille. Han ville blant annet at Ingebrigtsen skulle «få i gang vingene», og mente Rosenborg burde vurdere å stille opp to frisparkmurer med et hull i mellom, så keeperen skulle få fri sikt til ballen.

les også RBK reagerer på agentens dobbeltspill: – Ikke bra

Utover 2017-sesongen, og inn i den påfølgende sesongen, fortsatte meldingene å renne inn fra styremedlemmer.

«Dåkker e mæ en underlig gjeng» skrev et anonymisert styremedlem ifølge boken, etter uavgjort mot Kristiansund. Uka etter fortsatte styremedlemmet kritikken over SMS, etter uavgjort mot Odd.

«Forfærdelig! Heldig poeng», skal styremeldemmet ha skrevet.

I tiden etter skal SMS-kritikken ha blitt stadig krassere.

«Dåkker må slutt å ta lett på kampa!» lød en melding, etterfulgt at mer kritikk.

«De må skjerp dåkker!!!».

Sommeren 2018 fikk samarbeidet mellom Rosenborg og trenerduoen en brå stopp. Hoftun og Ingebrigtsen fikk sparken, en oppsigelse de mente var ugyldig. Det endte i rettssak, etterfulgt av et forlik mellom RBK og trenerne.

Publisert: 24.08.19 kl. 08:31

