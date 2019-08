KONTROVERSIELL: Nicki Bille Nielsen signerte for Rosenborg 3. januar 2013, her mot Haugesund samme sesong. Den danske angriperen har vært forfulgt av utenomsportslige episoder de siste årene. Agenten Jozo Palac fasiliterte overgangen. Foto: Bjørn S. Delebekk/Marcus Ericsson, Bildbyrån

RBK reagerer på agentens dobbeltspill: – Ikke bra

Rosenborg engasjerte FIFA-agenten Jozo Palac for å sikre seg Nicki Bille Nielsen (31) fra Villarreal. Trønderne sier de ikke visste at den svensk-kroatiske mannen i all hemmelighet også mottok millionlønn fra den spanske klubben.

Dermed fungerte Palac i praksis som dobbeltagent: På papiret jobbet han for kjøpende Rosenborg. Men i skjul fikk han også penger av selgende Villarreal.

Det kan VG i dag avsløre, basert på e-poster, kvitteringer og kontrakter fra Football Leaks. Dokumentlekkasjen omfatter 70 millioner dokumenter som ble delt med tyske Der Spiegel og deretter European Investigative Collaborations - herunder VG.

– Om dette er riktig, så er det ikke bra. Det som kommer frem, taler for seg selv, sier leder for kommunikasjon og strategi i Rosenborg, Trond Alstad.

De siste årene har Nicki Bille Nielsen vært mest i media for en lang rekke utenomsportslige episoder. Men for seks år siden var det fortsatt mange som hadde tiltro til dansken som fotballspiller.

Nielsen hadde riktignok slitt med lite spilletid i Spania. Likevel var Rosenborg interessert i å signere angriperen.

Klokken 07.24 på morgenen, 30. desember 2012, sendte daværende sportsdirektør i RBK, Erik Hoftun, en e-post til Villarreal. Han viste til samtalene mellom agent Jozo Palac og den spanske toppklubben, og la i lys av det frem et formelt bud.

Det lød på 600.000 euro (rundt 4,4 millioner kroner etter datidens kurs), i tillegg til videresalgsklausuler på 20 prosent og 10 prosent avhengig av når Nielsen eventuelt ble solgt fra Rosenborg i fremtiden.

Rosenborg bekrefter i dag overfor VG at klubben benyttet seg av tjenestene til Jozo Palac, med det mål for øye å sikre seg Nicki Bille Nielsen.

Mottaker av Hoftuns e-post denne morgenen var Villarreal-eier og styreformann Fernando Roig (72). Han har tjent flere milliarder kroner på å drive en matvarekjede i Spania gjennom flere tiår.

Men bare tre dager senere, 2. januar 2013, fikk Fernando Roig en ny e-post. Den kom fra Rosenborg-agent Jozo Palac. Han åpnet med å skrive at «alt endelig er OK», og at Rosenborg har akseptert noen små justeringer Villarreal ønsket seg.

«Nicki signerer kontrakten i morgen, rundt klokken 10.30-11.00» skrev Palac til Villarreal-toppen.

Så fortsatte han:

«Følgende er viktig: Rosenborg vil oppgi meg i TMS-systemet (felles internasjonalt overgangsregister, journ. anm.) fra deres side. Det er viktig at ikke du også oppgir meg. Det er best at du skriver at klubben deres IKKE benyttet noen agent. Om du må føre opp noen, så skriv Igor Prgomet. I vedlegget finner du en avtale mellom deg og Igor Prgomet, vår direktør, på 245.000 (euro, journ. anm.). Vennligst få noen til å signere og stemple den, og send den tilbake til meg».

KONTRAKT: Her er kontrakten mellom Villarreal og agentselskapet Gamescout, der Jozo Palac jobbet. Den forteller at partene er enige om et agentsalær på 245.000 euro etter salget av Nicki Bille Nielsen til Rosenborg. Jozo Palac var imidlertid Rosenborg sin representant i overgangen. Årstallet i kontrakten er feil, kontrakten ble utferdiget 3. januar 2013.

Fikk millionsum

VG sitter på det nevnte vedlegget Jozo Palac sendte til Villarreal-eieren. Det er en avtale som sier at den spanske klubben skal betale selskapet Gamescout i London 245.000 euro. Altså nærmere 2,5 millioner kroner.

Dagen etter, 3. januar 2013, signerte som avtale Nicki Bille Nielsen en kontrakt med Rosenborg. Samme dag skrev den norske klubbens representant, Jozo Palac, følgende til finansdirektøren i Villarreal:

«Det er veldig viktig at du ikke oppgir noen agent i TMS (overgangssystemet). Dersom du må ha et navn, så informer meg, så gir jeg deg navnet på advokaten vår. Rosenborg bruker mitt navn, bare så du vet det. Som jeg avtalte med Fernando (Roig), så er avtalen om et honorar kun for dine øyne - og ikke for Rosenborg sine!»

En time senere gjentok han budskapet:

«Vennligst merk deg at du skal skrive i TMS at Villarreal ikke brukte noen agent!»

Av overgangssummen på 573.000 euro (600.000 euro, fratrukket solidaritetsmidler) fikk Gamescout og Jozo Palac altså 245.000 euro fra Villarreal for å selge Nicki Billie Nielsen. Samtidig bekrefter altså agenten skriftlig at han blir registrert som Rosenborgs mann i FIFAs internasjonale overgangsregister. Og Rosenborg bekreftet overfor VG at han jobbet for dem.

Rosenborg-leiren befant seg i Zagreb, hovedstaden i Kroatia, for å forberede seg til Champions League-kvalifisering, da VG tok kontakt på onsdag.

Trønderne hadde derfor ikke anledning til å gå inn i regnskapssystemet og studere det som skjedde i 2013.

– Vi har gjort det vi skulle hva gjelder å oppgi agenten i overgangssystemet. Men det som kommer frem, og som VG skriver her, viser jo det mange opplever: Dette er en bransje som har til dels store utfordringer, sier Trond Alstad.

På spørsmål om han liker det han nå blir presentert, svarer han:

– Nei, selvfølgelig ikke.

– Vil dere foreta dere noe i sakens anledning?

– Vi har ikke diskutert dette med styret her vi sitter nå. Men hele saken taler for seg selv, sier Alstad til VG.

Palac avviser kritikk

Jozo Palac satt på tribunen og så Rosenborg under onsdagens Champions League-kvalifisering. Han er nå tilknyttet Stratella Sports i London. Den svensk-kroatiske agenten understreker at han mener Rosenborg bør være fornøyd med avtalen som ble inngått i 2013.

Palac avviser å ha gjort noe forbudt, og sier at hans jobb som agent handler om å bruke et stort kontaktnett for å koble sammen «A» og «B».

– Hvorfor var det så viktig å holde noe skjult for Rosenborg i 2013?

– Kanskje jeg kunne skaffet ham (Bille Nielsen) litt billigere for Rosenborg, men det hadde ikke vært bra for meg, siden jeg hadde tjent mindre penger. Kanskje 100.000 euro billigere. Men bare kanskje. Jeg vet jo ikke. Det var uansett en god avtale for Villarreal og en veldig god avtale for Rosenborg, sier Palac.

– Sett fra utsiden virker det merkelig at du vil holde Rosenborg utenfor loopen når du faktisk representerte dem?

– For en person som ikke er involvert i fotball, så kan jeg forstå at det virker merkelig. Men jeg ordnet en god økonomisk avtale for Rosenborg. De kunne ikke i sin villeste fantasi tro at de kunne hente en 25-26 år gammel spiller fra La Liga. Det å få en spiller til å forlate spanske lønninger… Ingen kan sette en pris på mitt arbeid. Det handler om å ha kontakter og få jobben gjort, mener agenten.

FAKTURA: Dette er fakturaen som Gamescout sendte til Villarreal 1. februar 2013, én måned etter at overgangen var et faktum. Datoen 20. august 2019 øverst til venstre er autogenerert og ikke relevant for saken. Foto: Faksimile

Palac avviser flere ganger at han jobbet for begge sider i overgangen.

– Det virker rart at en representant for Rosenborg forteller den selgende klubben at de ikke skal si at han får penger fra dem også?

– Det ville nok gjort det om jeg tok betalt fra begge sider. Det hadde sett veldig stygt ut. Jeg hadde kommet dårlig ut av det. Men det gjorde jeg ikke, sier Palac til VG.

– Du tok ikke betalt fra begge sider?

– Jeg kan ikke huske det. Jeg er 99,9 prosent sikker på at jeg ikke fikk penger fra Rosenborg. Jeg er ikke 100 prosent sikker, siden det har gått seks år.

Ukjent for Hoftun

I Trondheim sitter Erik Hoftun. Han er ferdig i Rosenborg etter en opprivende konflikt med klubben han tilbrakte store deler av livet i. Men i 2013 var den gamle midtstopperen sportsdirektør i RBK.

Det var Hoftun som sendte et bud til Villarreal og sto for mye av kommunikasjonen mellom partene. I dag husker han ikke detaljene i det som foregikk da Nicki Bille Nielsen kom til Trondheim. Men når VG leser opp kommunikasjonen mellom Palac og Villarreal, er Hoftun klar på at det er ny informasjon for ham:

– Her har det tydeligvis vært et spill som vi ikke var kjent med, sier han.

– Husker du om Palac fikk betalt av RBK?

– Dette er lenge siden, men det kan nok hende at Jozo Palac var Rosenborg sin mann i denne avtalen, ja.

– Det bekrefter Rosenborg i dag…

– Ok, men da fikk han betalt for den jobben, ja, mener Hoftun.

– Det er ikke slik at selgende klubb kan ta hele regningen for agenten deres?

– Nei. Har han vært vår mann, så har man også fått betalt for det, sier Hoftun - som altså ikke husker detaljene i den spesifikke overgangen eller Palac’ sin rolle.

RBK-LEDER: Trond Alstad, leder for strategi, kommunikasjon og samfunnsansvar i Rosenborg, var ikke kjent med opplysningene i denne saken før VG tok kontakt. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hastverk

Men overgangen for seks år siden har enda en liten tvist ved seg:

For VG og EIC-nettverket sitter også på fakturaen som Gamescout sendte til Villarreal for jobben som selskapet og Palac gjorde. Såkalt metadata i datafilen viser en grunnleggende, digital historikk i datafilen.

Og etter ordene «sist lagret» kommer navnet Nikola Juric opp. Han var Nicki Bille Nielsens egen agent ved overgangen til Rosenborg. Konfrontert med dette stiller Juric seg uforstående.

– Jozo Palac forhandlet mellom klubbene og jeg representerte spilleren. Alle visste at jeg representerte Nicki Bille Nielsen. Jeg aner ikke hva som skjedde mellom klubbene. Det eneste jeg kjenner til, er spillerens kontrakt og en avgift fra Rosenborg. That’s it, skriver han til VG.

Juric sier det er 6-7 år siden han sist pratet med Jozo Palac og at han selv ikke har noen tilknytning til Gamescout. Den danskbaserte agenten åpner for at Palac kan ha lånt PC-en hans på et tidspunkt i 2013.

Det mener også Jozo Palac:

– Vi hadde hastverk med å få fullføre det hele, og alt gikk fort. Jeg lånte datamaskinen hans for å lage fakturaen.

Den aktuelle fakturaen ble sist lagret 1. februar 2013, klokken 14.46. Det var én måned etter at Nicki Bille Nielsen signerte for Rosenborg.

Villarreal har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken.

