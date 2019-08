GIKK GALT: Paul Pogba bommet på straffe mot Wolverhampton. Det kostet trolig to poeng for Ole Gunnar Solskjær. Foto: PETER POWELL / EPA

Carragher refser Solskjærs straffevalg: – Du må være sterkere

WOLVERHAMPTON (VG) (Wolverhampton Wanderers – Manchester United 1–1) Liverpool-legenden Jamie Carragher mener det er en tabbe at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær lar Marcus Rashford og Paul Pogba dele på straffansvaret.

Wolves-Man. Utd. 31.314 tilskuere Mål: 0-1 Anthony Martial (27), 1-1 Rúben Neves (55). Dommer: Jonathan Moss. Gult kort: Daniel James, Aaron-Wan Bissaka, Manchester U., Rúben Neves, Ryan Bennett, Wolverhampton. Vis mer

– Hvis du er manager og sier «bare løs det dere to» ... Det ser forferdelig ut på banen når spillere diskuterer hvem som skal ta straffen. Rashford har tatt noen strålende straffer. Solskjær må være sterk nok til å fortelle Pogba at Rashford tar straffene, sier Carragher på Sky Sports.

Solskjær så imidlertid totalt uanfektet ut av kritikken da han satte seg på podiet foran pressen etter kampen. De to første spørsmålene dreide seg ikke overraskende om den heftig debatterte Pogba-missen, som fant sted etter 67 minutter av 1–1-kampen mot Wolverhampton:

– Ikke noe problem

Før han hadde entret pressekonferansen, hadde Solskjær bekreftet overfor Sky Sports at Pogba og Rashford, som skjøt og scoret mot Chelsea sist helg og har scoret fire av fire straffer for klubben, deler på ansvaret.

«Jeg kan vise deg Power Point-bildene», spøkte nordmannen.

– Ikke i det hele tatt, svarer Solskjær på spørsmål om uklarheten om hvem som tar straffer, er et problem han blir nødt til å adressere etter missen på Molineux.

– Begge er selvsikre og gode straffeskyttere. Jeg har vært i den situasjonen selv, jeg bommet på en straffe for Norge. Når vi har to navn der, så er det den som føler seg mest sikker som tar den, og Paul har scoret så mange før, så det er absolutt ikke noe problem, sier nordmannen.

les også Solskjær innrømmer overbooking: – Opp til oss å finne ut av

– Selvtillit

Han blir deretter konfrontert med at Pogba har bommet på fire av elleve straffer siden starten av forrige sesong, men står likevel fast ved at han ikke trenger å peke ut én fast skytter.

– Noen ganger vokser selvtilliten under kamper. Andre dager vil du ikke ta den fordi du har hatt en svak kamp. Det er ikke noe problem i det hele tatt at en av dem går opp og sier at «denne er min».

Pogba stoppet opp i pressesonen på Molineux etter kampen, men kun for å ta en selfie med en portugisisk gutt i Wolverhampton-drakt. Da han ble spurt om å komme med noen kommentarer, viste han til en av Uniteds presseansvarlige og sa «han er sjefen» før han forlot stadion iført hvit skjorte, rødt slips og rød caps.

Rashford fortalte i et TV-intervju etter kampen at «Pogba ville ta straffen», og at «vi trenger ikke en fast straffeskytter».

les også Rekordkjøpet hylles av Mourinho: – Fantastisk

– Du må sterkere

Det er en logikk som ikke faller i smak hos Jamie Carragher.

– Det står for mye på spill. Det vil aldri fungere. Da får du den diskusjonen på banen hver gang United får straffe. Den samtalen trenger du ikke. Manageren må være sterkere. Pogba burde også tenke på laget og si at Rashford er den beste straffeskytteren. Det kostet dem to poeng i kveld, mener TV-profilen.

Ryan Giggs, mannen med flest kamper for United og tidligere lagkamerat med Solskjær, har samme oppfattelse som Carragher.

– Rashford er spiss og scoret sist helg. Da må du spørre om å ta den igjen. Du skal vite hvem som tar straffen før kamp. Pogba har ikke bra statistikk og scorer ikke på alle sine straffer. Det gjør Rashford, sa Giggs ifølge ligaens hjemmesider.

BBC-ekspert Chris Sutton mener dette aldri ville skjedd under Sir Alex Ferguson.

– Du kan ikke si «jeg lar spillerne ta seg av det». Jeg liker Ole, men det var svak ledelse i kveld, sier Sutton, tidligere Blackburn-, Celtic- og Norwich-profil.

