FÅR ROS: Martin Ødegaard, som her blir forsøkt taklet av den franske Valencia-stjernen Geoffrey Kondogbia, imponerte mange i sin La Liga-debut fra start. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Real-helten lovpriser Ødegaard: – Han er veldig annerledes

VALENCIA (VG) Real Sociedad-profilen Mikel Oyarzabal (22) lar seg imponere av Martin Ødegaard (20) og varsler at nordmannen har langt mer å by på enn han viste i La Liga-debuten.

Etter å ha utlignet på straffe mot Valencia hele elleve minutter på overtid av 1–1-kampen på Mestalla, tok Oyarzabal seg tid til en kort prat med VG for å snakke om hvordan hans nye norske lagkamerat har tilpasset seg livet som Real Sociedad-spiller, og hva han synes om debuten hans fra start i La Liga.

– Vi har alle blitt kjent med talentet til Martin. Han er veldig annerledes. Han er den typen som utgjør forskjellen på egen hånd. Han spilte en god kamp, men det mest lovende er at han har veldig mye å gå på. Jeg håper vi kan nyte godt av ham i lang tid fremover, for han er veldig verdifull for oss, sier Oyarzabal til VG.

Baskeren har vært en toneangivende spiller for «La Real», med 25 seriemål på de to siste sesongene, og har også notert seg for to A-landskamper for Spania. Selv om det var ham som scoret det viktige 1–1-målet mot Valencia, er det Martin Ødegaard som av statistikk-nettstedet WhoScored rangeres som lagets beste utespiller i den første serierunden, med en score på 7,2 av 10.

Ødegaards fem nøkkelpasninger – klart flest av alle på banen – er blant tallene som skiller ham ut i debuten. Det samme er den høye treffsikkerheten på pasningene (90 prosent) samt de 88 ballberøringene som vitner om hvor aktiv og involvert han var.

– Hva er det som gjør ham annerledes?

– Den tekniske kvaliteten hans står ikke tilbake for noen, uansett alder. Han har et blikk for spillet som er på et helt annet nivå enn alle andre. Vi skal prøve å utnytte de kvalitetene på best mulig måte denne sesongen, sier Oyarzabal, som scoret dette målet på overtid av overtiden:

Han kan melde om at Ødegaard holder et «veldig høyt» nivå i spansk, selv om nordmannen ifølge Oyarzabal kvier seg for å uttrykke seg veldig mye foreløpig, og beskriver en «veldig fin gutt» som raskt har funnet seg til rette hos sine nye lagkamerater.

– Han er en god person. Det har vært veldig enkelt for ham å tilpasse seg gruppen.

– Hva har imponert deg mest?

– Han har enorme kvaliteter, men særlig det at han viser hver dag at han har lysten og profesjonaliteten som skal til for å lykkes, sier Oyarzabal.

BLE HELT: Mikel Oyarzabal feirer med Asier Illarramendi (t.v.) etter å ha utlignet på straffespark elleve minutter på overtid av kampen mot Valencia. Foto: MANUEL BRUQUE / EFE

Real Sociedads trener Imanol Alguacil har åpenbart fått sansen for sin norske sommersignering: Ødegaard spilte hele kampen mot Valencia og var den spilleren som fikk flest minutter i løpet av sesongoppkjøringen.

Langs sidelinjen på Mestalla holdt Alguacil flere engasjerte samtaler med Ødegaard under de innlagte drikkepausene. Da han snakket med VG etter kampen, fremhevet han 20-åringens «strålende jobb i det defensive arbeidet», i tillegg til å rose de offensive kvalitetene som spilleren er mest kjent for.

– Han er en spiller med enorme kvaliteter, og det har ingenting å si hvilken stadion han spiller på, svarer Alguacil på spørsmål om han er imponert over hvor lite preget Ødegaard virket å være av anledningen.

– Han gjorde en fenomenal jobb. Han skapte veldig mye. Han holdt på å få noen målgivende pasninger, men de endte ikke i mål. Jeg er veldig fornøyd med ham, sier Real Sociedad-sjefen, som fremhever at Ødegaard ble spilt god av lagkameratene sine som ofte spilte ham opp i gode posisjoner.

Her kan du se hva Ødegaard hadde å si til norsk presse etter La Liga-debuten fra start:

Publisert: 18.08.19 kl. 09:47