Gamle storheter på vei mot Premier League

Lørdag setter mange smått grånende karer i Norge seg foran TV-en for å se 70-tallets storheter kjempe for opprykk til Premier League. Leeds United og Aston Villa er favoritter til å nå Championship-finalen.

De har kanskje ikke et flertall av sine supportere under 40 år, men blant 50- og 60-åringene, som vokste opp med tippekampene på NRK, er Derby County og Leeds United to av de store lagene. Lørdag kveld møtes de – ikke på legendariske Baseball Ground eller Leeds Uniteds Elland Road, men på Pride Park som er Derbys hjemmebane nå for tiden.

Trolig kan mange av de nevnte supporterne lagoppstillingene fra den gang atskillig bedre enn de kan hvem som spiller på disse lagene i 2019.

Både Leeds og Derby hadde sin storhetstid i tippekampens barndom. Derby dro faktisk med seg to ligatitler på 1970-tallet, og Leeds var et av Europas beste lag den gang. Også Leeds fikk med seg to ligatrofeer, men vant også den daværende Messebycupen (forløperen til UEFA-cupen) to ganger, ligacupen, samt en FA-cup-tittel.

Heltene fra den gang huskes ikke bare av supporterne, men av alle som er glade i engelsk fotball: Peter Lorimer, Allan Clarke, Billy Bremner, Jackie Charlton og mange flere i Leeds, og blant Derbys helter hadde vi karer som Roy McFarland, Kevin Hector, Archie Gemmill og Colin Todd.

Den andre semifinalen har også brukbar retro-faktor: Aston Villa-West Bromwich. Aston Villa vant både ligaen og tilsvarende Champions League på begynnelsen av 1980-tallet. West Bromwich var blant annet kontinuerlig på nivå én fra 1949 til 1973. Klubbens siste store tittel (FA-cupen) ble tatt i 1968.

Aston Villa hadde i sin storhetstid spillere som Jimmy Rimmer, Tony Morley, Gary Shaw og Peter Withe. Eldre West Bromwich-fans husker nok godt Cyrille Regis og Laurie Cunningham.

Alle disse fire lagene har bøttevis med supportere – som for en stor del også drar på utekampene. Leeds topper den tabellen med 3215 tilskuere i snitt på bortekampene, mens Aston Villa er nummer to med 2874 – og Derby og West Bromwich har snaut 2000 hver.

De to topper også suverent på hjemmebane: Aston Villa har et snitt på 36 027, mens Leeds står på 34 033.

Det betyr at – om de skulle rykke opp – får omtrent tiende flest tilskuere i Premier League.

Derby har 26 850 og West Bromwich 24 148 i snitt på sine hjemmekamper – det må også kunne sies å være «småpent».

– Det er to klare favoritter i disse semifinalene, Leeds og Aston Villa, sier Eirik Aase, som siden 2012 har drevet nettsiden championshipnorge.com – der alt handler om den nest øverste ligaen i England.

– I finalen ville jeg holde Aston Villa som knepen favoritt på grunn av formen i vår. Det var litt overraskende for meg at Leeds ikke skulle klare det. Jeg følte at de sammen med Norwich og Sheffield United var de tre beste. Leeds har også spilt bra helt ut sesongen, men hatt marginene mot seg.

– Har Championship mange norske supportere?

– Ja, spesielt Leeds. Det er enormt mange. Det ser også ut som om det kan gå litt i arv til neste generasjon. Det er enorme klubber som nå kan komme til å rykke opp. Om de blir drevet riktig, kan de etablere seg i sjiktet rett under de seks store. Både Aston Villa og Leeds hører på mange måter hjemme i Premier League, mener Erik Aase.

Returkampen går til uken, og det er finalekamp mandag 27. mai kl. 16.00.

VGs tips: Hjemmeseier

Derby går inn dette første møtet av to med best form. Hjemmelaget har kun røket i 1 av 12 siste ligakamper (6–5–1), og bør med det ha rikelig med selvtillit.

Leeds var med i opprykkskampen i hele sesongen, men formen kollapset på oppløpssiden. Yorkshire-klubben tok bare ett poeng på sine fire siste obligatoriske ligakamper. Hvilket var klubbens svakeste formkurve i hele sesongen.

Nå vant Leeds begge innbyrdes ligamatcher denne sesongen. Men vi får tro at Derby-sjef Frank Lampard har lært av det som skjedde.

Vårt spillforslag er at Derby vinner her. Hjemmeoddsen er 2,80, spillstopp er kl. 18.10 og Viasport 1 viser matchen.

Publisert: 11.05.19 kl. 13:15

