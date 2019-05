I VM: Kristian Thorstvedt i kamp mot Uruguay under åpningsmatchen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Jim Solbakken har sikret seg Thorstvedt og Brynhildsen

LODZ (VG) U20-landslagsspillerne Kristian Thorstvedt og Ola Brynhildsen har signert representasjonsavtaler med fotballagenten Jim Solbakken.

20-åringene skrev begge under på kontrakter med Solbakken like før VM i Polen, får VG bekreftet. Thorstvedt har vært glitrende for Viking de to siste sesongene. På årets ni første eliteseriekamper har midtbanespilleren scoret fire ganger og i tillegg levert én målgivende pasning.

I april ble 20-åringen verdsatt til 10 millioner kroner. Med suksess i VM kan verdivurderingen fort øke. Nå er Viking-profilen glad for å bli representert av Solbakken fremover.

– Da han ville jobbe med meg, var det bare til å signere, forteller Thorstvedt til VG.

I april reagerte siddisen slik på prisvurderingen av ham:

Lang klientliste

Brynhildsen er også fornøyd med å samarbeide med Solbakken. Agenten representerer en mengde norske fotballprofiler. Klientlisten inneholder navn som Ole Gunnar Solskjær, Rune Almenning Jarstein, Håvard Nordtveit, Markus Henriksen, André Hansen og Mats Møller Dæhli.

Av U20-gutta har landslagskaptein Leo Skiri Østigård allerede en avtale med Solbakken. Agenten var også inne i bildet da Erling Braut Haaland gikk fra Molde til Red Bull Salzburg.

Solbakken har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken.

AGENT: Jim Solbakken har fått to nye spillere i stallen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Ettertraktet Brynhildsen

Brynhildsen var på sin side sterkt ønsket av Molde i vinter. Da fikk romsdalingene avslått flere bud på angriperen. Et av dem skal ha vært på rundt fem millioner kroner, ifølge VGs kilder.

Nå er bæringen fornøyd med å ha blitt en del av Solbakkens stall.

– Da Jim kom på banen, var det ikke andre som var tema. Han er jo den beste. Det er én mann man skal ha hvis man skal til de store klubbene, og det er han, sier Brynhildsen til VG.

– Hva har dere snakket om med tanke på fremtiden din?

– Vi har ikke pratet om så mye annet enn at jeg skal ha fokus på mitt spill her nede og vise meg frem. Det har ikke vært så mye snakk om andre ting enn fotball.

I AKSJON: Brynhildsen startet for Norge mot Uruguay. Foto: PAP

Viktig VM-kamp i vente

Mandag møter det norske U20-landslaget New Zealand. Kveldskampen er uhyre viktig med tanke på avansement fra gruppe C, etter at åpningsmatchen endte med 3–1-tap for Uruguay.

Det er både Thorstvedt og Brynhildsen innforstått med.

– Folk er veldig giret på å slå tilbake. Alle er klare på det nå, sier Brynhildsen.

Avspark er 20.30. Kampen vises på NRK.

Publisert: 26.05.19 kl. 04:19