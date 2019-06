IMPONERTE: Martin Ødegaard har imponert mange den siste tiden. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen (til venstre) er blant dem. Her fra oppgjøret mot Spania i mars, Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Lars Lagerbäcks utfordring til Martin Ødegaard: – Flere lange pasninger

ULLEVAAL (VG) Landslagsledelsen bruker mindre og mindre tid på uttaket av Martin Ødegaard. Lars Lagerbäck & Co. mener han aldri har vært bedre og håper at Ødegaard får det store gjennombruddet for Norge mot Romania og Færøyene. Sjefen vil ha flere lange baller fra 20-åringen.

– Jeg håper han gjør det samme for oss. Spiller han på den måten, kommer Martin Ødegaard til å gjøre det bedre for oss. Han trenger å bli «større» i spillet både med og uten ball. Det har vi snakket mye med ham om og utfordret ham på, sier Lagerbäck til VG.

Ødegaard får etter alt å dømme en nøkkelrolle i EM-kvalkampene på Ullevaal fredag. Romania må slås. Som Færøyene i Torshavn neste mandag. Landslagssjefen er klar på hva han vil ha av Martin Ødegaard:

– Jeg har sagt: «Nå vil vi se at du slår flere lange pasninger. Jeg teller dem». Han innser at han blir en bedre spiller av å vokse på dette, selv om han elsker å spille fotball, elsker å ha ballen. Men han er ung og får ta det steg for steg.

Lagerbäck er tydelig imponert over det midtbanespilleren har levert den siste tiden. Han roser spesielt drammenserens spill, scoring og to målgivende i 3–1-seieren over Groningen i sluttspillet i plass i Europa League der Vitesse til slutt tapte finalen.

– De løp fantastisk mye og Martin Ødegaard hadde en utrolig dominerende rolle. Han var veldig, veldig bra, sier Lagerbäck.

– Så god har vi aldri sett ham før, sier assistenten Per Joar Hansen, som så Groningen-kampen sammen med landslagssjefen.

Lars Lagerbäck bekrefter at Ødegaards fremgang betyr spesielt mye for landslaget i en sesong hvor fjorårets mest produktive spiller, Mohamed Elyounoussi, sliter med spilletiden i Southampton.

– Han blir viktig om han fortsetter som han har gjort den siste måneden. Han har tatt ytterligere et steg som spiller i vår, mener Lagerbäck.

Han mener at midtbanejuvelen har vokst stort på samarbeidet med den russiske trenere Leonid Slutskij i Vitesse. Slik forklarer Lagerbäck Martin Ødegaards fremgang:

– Han er blitt «større» i spillet sitt. Han spiller lengre pasninger, han løper mer i «djupled» uten ball, han kommer til flere muligheter, gjør flere mål og flere målgivende. Han har jo teknikken og resten av det som skal til, mener svensken og legger til:

Martin Ødegaards har etter alt å dømme spilt sin siste kamp i Nederland etter to og en halv sesong i Heerenveen og Vitesse. Slutskij har sagt at selv ikke Champions League-semifinalist Ajax er en god nok utviklingsarena for Martin Ødegaard. Han har kontrakt med Real Madrid frem til 2021. Et utleie til Bayer Leverkusen i Bundesliga virker mest sannsynlig.

– En tøffere liga vil være bedre for hans utvikling, sier russeren til Algemeen Dagblad.

Lars Lagerbäck vil bare uttale seg generelt i forhold til hvordan unge spillere som Martin Ødegaard skal velge klubb.

– De skal ta utfordringer. Det er bedre desto høyere nivå de spiller på, men havner spillerne i fryseboksen så er det jo ikke bra. Det er ikke lett å velge riktig, sier Lagerbäck og ber både Ødegaard og andre vurdere sin private situasjon, sjansen for spilletid, klubbens spillestil og trenerens lyst til å satse på spilleren.

Lars Lagerbäck mener at Ødegaard kan krysse av «check» på de fleste kategorier i 2018/19.

– Han har truffet godt denne sesongen.

Publisert: 01.06.19 kl. 12:30