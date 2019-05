Trener-grep førte til LSK-opphenting: – Måtte gjøre noe radikalt

NEDRE EIKER (VG) (MIF – LSK 2-2) Etter total Mjøndalen-dominans i første omgang, bidro et trippelbytte til at Lillestrøm snudde kampen etter hvilen.

Mjøndalen var overlegne de første 45 minuttene på Consto Arena. Først stanget Sondre Solholm Johansen inn et presist slått hjørnespark fra Joackim Olsen Solberg. Så økte Tonny Brochmann til 2–0 med omgangens siste spark på ballen.

Lillestrøm-spillernes prestasjon var langt under det Jörgen Lennartsson kunne forvente. I pausen tok treneren derfor grep. Ut gikk tre spillere. Inn kom Fredrik Krogstad, Kristoffer Ødemarksbakken og Arnór Smárason. Det førte til at LSK så farligere ut umiddelbart – og berget ett poeng med to mål etter hvilen.

– Andre omgang var veldig bra. I pausen tenkte jeg at vi trengte et trippelbytte. Vi måtte gjøre noe radikalt for å snu kampen. Iblant kan et trippelbytte være bra. Det er litt gambling, men man må gjøre det noen ganger, sier Lennartsson til VG i dette intervjuet:

Smárason sentral

Et snaut kvarter etter grepet fikk gultrøyenes trener betalt. Da prikket Smárason høyrefoten til Tobias Salquist med et strøkent frispark som sistnevnte plasserte sikkert i mål. 12 minutter før full tid kom også utligningen. Igjen var Smárason sentral. Islendingen fant Aleksander Melgalvis på 20 meter, og han trillet ballen videre til Thomas Lehne Olsen. Spissen beholdt roen, siktet mot korthjørnet og utlignet til 2–2.

– Vi hadde satt oss selv i en vanskelig situasjon. Vi var tvunget til å gjøre noe annerledes. Jeg syns det er vågalt at vi gjøre tre bytter, prøver å skape momentum og energi. Jeg syns det er bra av oss å vende kampen, men vi må selvfølgelig se på den første omgangen. Den er klart ikke godkjent, sier Smárason til VG.

– Hva betyr det for dere å snu kampen, score to mål og få med dere ett poeng herfra?

– Etter førte omgang, gir det oss energi å komme tilbake, gjøre to mål og få ett poeng. Det gir oss mer energi, enn jeg kan tenke Mjøndalen får. Vi kan være fornøyde med andre omgang, men vi må analysere den første, sier Smárason.

Får ros

Uavgjortresultatet betyr at begge lag har ni poeng etter åtte spilte kamper. Mjøndalen og Lillestrøm ligger dermed henholdsvis som nummer ni og ti på eliteserietabellen.

For Lillestrøms del er Smárasons comeback de siste ukene et stort pluss. Både mot Rosenborg i forrige match og mot Mjøndalen viste islendingen hvilken betydning han har for laget – og fortsatt har han mer å by på.

– Det er et stykke til toppformen, men jeg nyter å være på banen og spille fotball igjen. Jeg tar det steg for steg. Det har vært positivt. Jeg nærmer meg, sier Smárason.

