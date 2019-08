ROSENBORG-TRENER: Eirik Horneland. Foto: Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN

Rosenborg kan møte Franck Boli i Champions League-kvaliken

Dersom Rosenborg slår ut Maribor, blir enten Dynamo Zagreb eller Ferencváros siste hinder før trønderne er klare for Champions League-gruppespillet.

Trekningen av play off til Champions League: APOEL/Qarabağ mot PAOK/Ajax

Young Boys mot Røde Stjerne/FC København

Cluj/Celtic mot Slavia Praha

Dynamo Zagreb/Ferencváros mot Rosenborg/Maribor

Basel/LASK mot Club Brugge/Dynamo Kyiv

İstanbul Başakşehir/Olympiacos mot Krasnodar/Porto Vis mer

Rosenborg møter slovenske Maribor i tredje kvalikrunde førstkommende onsdag og neste tirsdag uke.

Vinner Rosenborg det oppgjøret, venter to kamper mot vinneren av Dynamo Zagreb-Ferencváros i play off. Ferencváros hentet Franck Boli fra Stabæk sist uke. Også Tokmac Nguen er i den ungarske klubben.

– Muligheten er der. Kommer de seg gjennom til neste runde, hadde det vært utrolig gøy om de klarte gruppespill, sier Roar Strand, mannen med flest RBK-kamper i historien.

– Det er en god trekning vil jeg påstå. Det blir jevne kamper, men det er en trekning de bør absolutt være fornøyd med. Nå har de en «fair» sjanse, sier Kjetil Rekdal, som har Vålerenga, Aalesund, Lierse, Kaiserslautern og Start.

Slapp storklubber

Ferencváros har vært ikke vært i Mesterligaen før. Dynamo Zagreb deltok sist i det «gode selskapet» i 2016/17-sesongen. Rosenborg har ikke vært i Champions League-gruppespillet på tolv år.

Rosenborg kunne også møtt vinneren av PAOK-Ajax, Cluj-Celtic og Røde Stjerne-FC København.

– Det blir tøffe kamper uansett, men de kunne vel vært mer uheldig. Jeg kjenner ikke lagene så veldig godt, men i utgangspunktet høres det litt lettere ut enn andre lag, sier Strand før han understreker at det er gode lag som muligens venter Eirik Horneland & co.

Rekdal er glade for at Rosenborg slapp Ajax og Celtic.

– De må være gode i hver kamp. Det er ikke råd til feilskjær. De kan begynne å tro på at sjansen er der. Men jeg tror det kan være like vanskelig å slå Maribor først som de to andre i play off, sier Rekdal.

Maribor startet svakt

Skulle Rosenborg tape mot Maribor, kommer de inn i play off til Europa League-gruppespillet. Maribor har fått en tøff seriestart i Slovenia. De første fire kampene har gitt tre poeng.

Klokken 13.30 mandag trekkes potensielle motstandere i Europa League-play off for Molde og Haugesund. Molde møter greske Aris i tredje kvalikrunde. For Haugesunds del står storlaget PSV på programmet.

Publisert: 05.08.19 kl. 12:11 Oppdatert: 05.08.19 kl. 12:53

