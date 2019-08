UTLIGNET: Kristoffer Velde (midten) sørget for at Haugesund fikk med seg ett poeng fra Nadderud. Foto: Fredrik Hagen

Europa-helten servitør da Haugesund berget ett poeng mot Stabæk

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Haugesund) Andreas Hanche-Olsen tok ansvar i fraværet av Franck Boli, men Kristoffer Velde berget ett poeng for Haugesund.

For hvem skal score målene for Stabæk etter at toppscorer Franck Boli har forsvunnet til Ungarn?

Søndag kveld var svaret kaptein og høyreback Andreas Hanche-Olsen, som rev seg fri på bakre stolpe og satte inn en corner fra Luc Kassi.

– Ja, der fikk dere svar på det, sier Hanche-Olsen til Eurosport etter kampen.

– Det er artig å score mål, dere så kanskje på feiringen hvor ofte jeg scorer mål. Det var stort det.

Likevel så det til tider litt tynt ut på topp hos Stabæk, som slet med å skape sjanser på Nadderud.

– Jeg synes vi dominerer store deler av andre omgang, men vi går litt tomme egentlig, forklarer Hanche-Olsen.

I forrige runde ble Stabæk-trener Jönsson sendt på tribunen:

For i andre omgang kunne Kristoffer Velde utligne for Haugesund etter å ha blitt servert av «softismannen» Kevin Krygård – som ble den store helten i Europa League-kvalifiseringen.

Derfra var det gjestene fra Haugesund som presset på for seier, men det endte 1–1 på Nadderud.

– Det er jo alle muligheter for tre poeng, men det viser seg vanskelig når du har hatt såpass med cuper og europacuper, og så er det hjem og spille, forklarer Jostein Grindhaug til Eurosport, og legger til:

– Jeg er kanonfornøyd med det ene poenget vi får i dag. Jeg synes det er en voksen forestilling det som vi holder på med.

Både stopperen Yaw Amankwah og danske Sammy Skytte sentralt på midten ble kastet rett inn i elleveren til bæringene.

I andre omgang gjorde også belgiske Tortol Lumanza comeback i Stabæk-drakt, mens midtstopper Pascal Gregor fikk sin FK Haugesund-debut etter å ha erstattet en skadet Fredrik Pallesen Knudsen allerede etter en snau halvtime.

– Han har slitt litt med en legg som vi ikke har funnet helt ut av og det gikk ikke i dag heller, sier Grindhaug om Pallesen Knudsen til Eurosport.

KAPTEIN: Andreas Hanche-Olsen var Stabæks målscorer søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Publisert: 04.08.19 kl. 19:53 Oppdatert: 04.08.19 kl. 20:14

