SNART ALVOR: 9. august begynner Jürgen Klopp og Liverpool Premier League-sesongen. Fire dager før det venter Manchester City i Community Shield-finale. Her er tyskeren i Bradford. Foto: Barrington Coombs / PA Wire

Hodebry for Klopp og Liverpool: – Sprøtt

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Liverpool får en hard inngang på sesongen.

Oppdatert nå nettopp

– De har et sprøtt kampoppsett. Det skaper litt usikkerhet, sier Alsaker.

Dette tette programmet for Liverpool er årsaken for Alsakers utsagn:

28. juli: Napoli i treningskamp

31. juli: Lyon i treningskamp

4. august: Manchester City i Community Shield-finale

9. august: Norwich i serieåpning

14. august: Chelsea i UEFA Super Cup-finale

17. august: Southampton i serien

Det betyr syv kamper på drøye tre uker.

Slik gikk sist kamp:

Fravær

Fra før har Champions League-mesteren spilt fem treningskamper. Det har gitt to seirer, en uavgjort og to tap.

– Resultatene ville jeg ikke lagt så mye vekt på når halve laget er borte. Det er mer terminlisten og at spillere fortsatt er på ferie, sier Alsaker.

Han peker på at grunnet Afrikamesterskapet er fortsatt ikke angrepsstjernene Mohamed Salah og Sadio Mané tilbake. Liverpool-manager Jürgen Klopp er sterkt kritisk til dette.

Fraværet gir Klopp litt å tenke på når det kommer til laguttak i starten av sesongen, mener Alsaker. Liverpool har foreløpig ikke hentet noen spillere inn.

Dortmund slo Liverpool:

Ingen kjøp

– Jeg tror de fleste Liverpool-supporterne helst skulle sett at Alberto Moreno og Daniel Sturridge ble erstattet. Det hadde sett lysere ut med en bra navn inn, sier Alsaker.

– Tror du de henter en spiller før overgangsmarkedet stenger 8. august?

– Jeg vet helt ærlig ikke. Det ser ikke ut som det er de store planene for det. Og Klopp tar bare den rette spilleren. Han kjøper ikke bare for å kjøpe. Han vet hva han vil ha, svarer kommentatoren og fortsetter:

– Historien har mange eksempler på at det er etter en god sesong man trenger å forsterke seg mest. Jeg hadde trodd de ville hente inn en klassespiller på topp for å gi konkurranse til de tre der oppe (Salah, Mané og Roberto Firmino). For å få noe nytt og bli litt mer uforutsigbare.

VGs tips: Liverpool - Napoli: U

Denne treningskampen spilles på Edinburghs mektige rugbyarena Murrayfield. Nå får vi ta treningskamper for det det er - med en klype salt - men etter å ha slått Tranmere og Bradford City enkelt har Liverpools resultater vært så som så. 2-3-tap for Bor. Dortmund, 1-2-nederlag for Sevilla og 2-2 mot Sporting Clube De Portugal. Minst to baklengs i de tre siste kampene forundrer oss - tenk på at Liverpool hadde det tetteste Premier League-forsvaret ifjor (22). Alisson (k), Firmino a) og Salah (a) er bebudet tilbake på trening på mandag. Mané (a) er på en fortjent ferie og Keita (mb) og Shaqiri (a) er skadet.

Napoli har ikke akkurat tatt av i sine treningskampresultater de heller. 1-1-1-flyt mot lag fra lavere divisjoner i Italia. Napoli, som endte på 2.plass i hjemlig Serie A i vår, har en tid ligget i treningsleir i de italienske alpene. Hverken Tonelli (f), Maicutt (f) eller Elmas (a) er med her.

Alvoret begynner å nærme seg for Liverpool nå - det er under to uker til ligastart. Men med alle forfallene hos Anfield-klubben kan det hende at Napoli kan få til noe her. Ettersom det kun er HUB-spill som tilbys er forslaget vårt uavgjort til 3,30 i odds. Spillestopp er kl.17.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Her kan du sette ditt spill!

Publisert: 28.07.19 kl. 09:47 Oppdatert: 28.07.19 kl. 10:18

