Eliteserie-duo var lagkamerat med Maguire: – En utrolig jordnær type

Brann-spiller Kristoffer Løkberg (27) og Ranheims Erik Tønne (28) hadde et proffopphold i Sheffield United, der var de lagkamerater med Harry Maguire (26).

Mens trønder-duoen holder koken i Eliteserien, har Maguire blitt verdens dyreste forsvarsspiller etter overgangen til Manchester United.

– Det var få som så for seg det den gangen der. Ingen i klubben hadde troen på det, for å si det sånn, spøker Tønne på telefon fra Trondheim.

Ranheim-profilen spilte tre sesonger i Sheffield United og der var også en viss Harry Maguire. Sistnevnte har gått gradene gjennom Hull og Leicester, for nå å bli tidenes dyreste forsvarsspiller idet han signerer for Manchester United.

– Han er en utrolig jordnær type, og vi har fortsatt kontakt tross den utviklingen han har hatt. Det hender at vi snakker sammen når han bytter klubb, for eksempel. Han har beholdt føttene på jorda, forklarer Tønne.

Løkberg, som var to år i klubben, ønsker ikke å skryte på seg et vennskap med Maguire, men avslører at de har vært på en casino-tur sammen, men at det besøket også involverte flere av lagkameratene.

– Jeg husker han som en sosial og artig type. Han var utadvendt og satte seg i respekt i gruppa ved å være en ledertype, forklarer Løkberg.

Tønne beskriver rekordknuseren som en fåmælt type, en som leder gjennom handling. Samtidig tror han at han vil sette avtrykk i garderoben han nå kommer til. Men det er et ikke ubetydelig press som følger med Maguire fra Leicester til Manchester United.

– Jeg husker det første han gjorde i debuten mot Cardiff i Championship var å klinke ned Craig Bellamy (tidligere Liverpool-stjerne). Han tar nivået veldig fort og jeg er ikke bekymret for at han ikke vil takle det presset, spår Erik Tønne.

Publisert: 06.08.19 kl. 04:11