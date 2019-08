VONDT: Strømsgodset er inne i en tøff periode. Her får kaptein Jakob Glesnes seg en trøkk mot Bodø/Glimt. Foto: Fredrik Hagen

Strømsgodset må bryte «umulig» rekke: – Desperate tider

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Bodø/Glimt 1–3) Kun ett av ti lag på sisteplass etter 16 kamper har berget seg i Eliteserien. Strømsgodset-kjennere synes det er tungt å følge klubben om dagen.

Strømsgodset år for år: 2018: 13. plass i ligaen og cupfinale

2017: 4. plass

2016: 7. plass og cup-semifinale

2015: 2. plass

2014: 4. plass

2013: Seriemester

2012: 2. plass

2011: 8. plass

2010: 7. plass og cupmester Vis mer

– Situasjonen er veldig uheldig. Det er vondt å se at klubben har havnet der nede etter å ha vært i toppen i flere år. Det er ikke bare å rykke opp fra Obos-ligaen heller om man rykker ned, sier Thomas André Ødegaard, som var keeper- og assistenttrener i klubben fra 2007–2016.

Strømsgodset ligger på bunnplass etter 16 runder – fire poeng bak Sarpsborg 08 og fem poeng bak Ranheim på kvalik. Det er seks poeng opp til Stabæk på trygg grunn.

– Det er hardt. Resultatene har vært dårlige og det har sett håpløst ut på banen. Jeg sa før kampen i mandag at taper vi i dag, rykker vi ned. Nå tapte vi, men jeg så en klar bedring. I går var det ordentlig trøkk, så får vi se om det var for sent for å berge Eliteserien 2020, sier Håvard Lilleheie, komiker og Godset-patriot, dagen etter 1–3-tap for Glimt:

Historien mot seg

Siden Eliteserien utvidet til 16 lag, har laget på sisteplass etter 16 kamper rykket ned i ni av ti tilfeller. Unntaket er Start i 2013.

Godset har tatt ett poeng på de siste syv Eliteserie-kampene. To seirer, fire uavgjorte og ti tap er foreløpig fangst.

– En håpløs rekke, sukker Lilleheie.

Peter Kovacs, tidligere storscorer i Godset, tror klubben kan klare det.

– Men det haster å ta trepoengere. Det blir en skikkelig krevende høst både mentalt og fysisk for hele klubben, sier Kovacs.

Godset har vært aktive på overgangsmarkedet: Fem spillere har kommet inn etter at vinduet åpnet 1. august.

16. plassen etter 16 kamper: 2018: Sandefjord – rykket ned

2017: Viking – rykket ned

2016: Start – rykket ned

2015: Sandefjord – rykket ned

2014: Sandnes Ulf – rykket ned

2013: Start – endte på 9. plass

2012: Stabæk – rykket ned

2011: Start – rykket ned

2010: Sandefjord – rykket ned

2009: Lyn – rykket ned Vis mer

– Desperate tider

Alle startet mot Bodø/Glimt. Det synes Ødegaard var overraskende.

– Samtidig synes jeg det var et friskt lag, så jeg synes ikke det var galt. Nå må man tenke litt kortsiktig og litt langsiktig. Det kan være vanskelig, men det er mulig å snu dette, sier Godsets tidligere keeper.

Lilleheie lot seg spesielt imponere av Mikkel Maigaard, som kom fra Raufoss.

– Det var på høy tid at det ble tatt noen harde, ordentlig grep. Det har vært problemet. Man har ventet for lenge med det. Det er desperate tider og da må det desperate handlinger til. Jeg støtter at det tas modige valg, sier TV-profilen.

– Trenger hele troppen

Godset-trener Henrik Pedersen sa etter kampen at de ikke var noe desperasjon i laguttaket med fem nye spillere.

– Selvfølgelig er vi bitre. Vi spiller for å vinne. Jeg er glad for prestasjonen til de nye. De spiller godt fordi de gamle tar hånd om dem, sa Pedersen til VG.

– Kan de nye spillerne redde klubben fra nedrykksstriden?

Godsets fem neste kamper 11. august: Vålerenga (H)

18. august: Viking (B)

25. august: Sarpsborg 08 (H)

31. august: Stabæk (B)

15. september Ranheim (H) Vis mer

– Nei, vi kan ikke bli reddet av fem spillere, vi trenger hele troppen. Ut fra det jeg har sett på trening og den taktiske planen vår, var det naturlig at de startet, svarer Pedersen.

Den danske nykommeren Maigaard mener Godset har en bra tropp som er godt rustet til høsten.

– Det føltes ikke ut som vi var fem nye. Meningen med nysigneringene er vel å ta mer poeng enn vi har gjort, sier midtbanespilleren som ville ha straffe mot Glimt:

