TILBAKE: LSK-trener Jörgen Lennartsson er glad for å ha fått tilbake Thomas Lehne Olsen fra skade. Her fra LSK-trenerens første trening etter ansettelsen. Foto: Hallgeir Vågenes

Thomas Lehne Olsen tilbake fra skade og spilte kamp

LILLESTRØM (VG) Thomas Lehne Olsen har vært ute med en ankelskade i en drøy måned. Lørdag spilte han igjen for Lillestrøm.

– Det var utrolig moro med minutter på banen igjen. Det er særlig etter skader man innser hvor deilig det er å spille kamper, smiler Thomas Lehne Olsen i solsteiken på Åråsen til VG.

Det var i seriekampen mot Viking 16. juni hvor Lehne Olsen ble bært ut på båre med en skadet ankel. Før det rakk spissen å score seks mål på elleve kamper.

I treningskampen mot Oddevold (spiller på nivå 3 i Sverige) var imidlertid spissen tilbake i kamptroppen, og kom inn for Lillestrøm litt ut i den andre omgangen. Lillestrøm vant 2–0, og Lehne Olsen så pigg ut på topp selv om han ikke kom seg på scoringslista.

– Det kjennes greit ut, men jeg er litt forsiktig. Det er første uken min med full trening, så det er litt ferskt ennå, forteller spissen på spørsmål om hvordan ankelen føltes etter kampen.

Slik skadet Lehne Olsen seg:

– Viser kvalitet

En som muligens gliste enda bredere enn Lehne Olsen selv de minuttene har var på banen var trener Jörgen Lennartsson.

– Tre avslutninger på første fem minuttene. Det viser litt av kvaliteten hans, er det første treneren sier om angriperen sin.

Han er klar på at Lehne Olsen har vært savnet i laget i perioden han har vært ute med skade.

– Jeg tror alle lag ville ha savnet han. Ikke bare som spiller men som mennesket og leder, forteller Lennartsson.

Skaden 28-åringen fikk mot Viking så svært alvorlig ut, da han ble bært ut med båre. Klubben fryktet brudd i ankelen, men det viste seg å ikke være fullt så alvorlig. Likevel har han kommet raskere tilbake enn det noen hadde forventet. Lennartsson takker særlig klubben fysioterapeuter for det.

– Geir Kåsene og Eirik Kveen skal ha mye av æren sammen med Thomas for at han har kommet kjapt tilbake. Det skal alle som liker LSK være glad for, smiler han.

Ble far i skadeoppholdet

Lennartsson beskriver spissen sin en komplett spiss, som de kun har én av i klubben. Men han forteller også om en spiss som muligens er i overkant profesjonell.

– Han passet på å bli pappa i skadeoppholdet også. Det viser hvor proff han er, når han timer det med skaden, ler LSK-treneren.

Nå krysser spissen fingrene for at han også skal lykkes igjen ute på fotballbanen, og håper å få spilletid til Odd-kampen lørdag 3. august.

– Det blir vanskelig å spille seg inn igjen, sier spissen.

– Men seks mål på elleve kamper er kanskje en inngangsbillett i startoppstillingen igjen?

– Jada, klart det. Men det er historie. Er eg ikke god nok så spiller eg ikke, smiler spissen før han rusler svett i garderoben.

Husker du denne scoringen?

Publisert: 27.07.19 kl. 17:42

