Chelsea buet av til pause – svarte med to cornermål på tre minutter

(Chelsea – Watford 3-0) Det heter at «corner er mål», og det stemte for Chelsea søndag. To kjappe cornermål sikret en svært viktig seier for London-laget.

Etter å ha vært nest best i det aller meste og blitt buet av banen til pause, ble hjørnespark redningen for Chelsea.

Først i det 48. minutt, da Ruben Loftus-Cheek, som kom inn for en skadet N’Golo Kanté i omgang nummer én, kriget inn 1–0 med pannebrasken på bakre.

Deretter rett etter at kampuret bikket 50 spilte minutter, da David Luiz løp seg fri og stanget inn kampens andre på under tre minutter.

Begge gangene på corner, begge gangene assistert av lagets store stjerne, Eden Hazard. Han har nå vært nest sist på ballen på 15 ligamål. Det er flest av alle i de fem store ligaene, ifølge Opta.

– Det var bra for oss. Vi fikk muligheten, scoret og drepte kampen, konstaterer David Luiz ifølge BBC.

Hjemmelaget ga seg ikke med det. Higuaín, som hadde sett rimelig iskald ut nesten hele kampen, ble spilt fantastisk i bakrom av Pedro, og foran mål viste argentineren stoisk ro da han lobbet inn kampens tredje scoring.

Watford fikk en nettkjenning mot slutten, men den endte med å ikke telle.

Innbytterne Isaac Success og Andre Gray, som bare hadde vært på banen i noen sekunder, gikk i veien for hverandre - og det kuliminerte i en smått absurd offside istedenfor godkjent scoring.

Det var i det hele tatt ganske symptomatisk for Watford søndag. Det ville seg ikke for laget som blir stående på 50 poeng (10. plass).

Seieren var på den andre siden av det svært viktige slaget for Chelsea, som tok et langt steg i å sikre seg en topp fire-plassering.

London-laget klatret forbi byrival Tottenham på tabellen og ligger nå på 3. plass med sine 71 poeng. Spurs har 70, mens Arsenal følger på 5. plass med 66 poeng og én kamp til gode. The Gunners kan altså ende opp med maksimalt 72 poeng.

Manchester United har også 66 poeng, men har bare én kamp igjen og kan maks få 69.

– Vi gjorde det bra og fikk tre poeng, men vi må fortsatt kjempe til siste slutt, konstaterer David Luiz.

