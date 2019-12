VG AVSLØRER: Utestengt for vold – spilte likevel

De skulle vært utestengt etter vold og trusler på fotballbanen, men spilte fotball likevel. Nå lover Norges Fotballforbund at sakene som ikke er foreldet skal vurderes på nytt.

Mens ofrene for vold og trusler i fotballen har hatt grunn til å tro at gjerningsmennene var utestengt, er virkeligheten i mange tilfeller en annen. Etter omfattende dataanalyser kan VG i dag avsløre at det slett ikke er gitt at utestengelser for voldshandlinger i norsk breddefotball blir overholdt.

Det har lykkes VG å identifisere 64 av mennene som står bak de mest alvorlige volds- og trusselhendelsene i norsk fotball siden 2010. Minst 16 av spillerne har ikke overholdt utelukkelsens lengde.

Det betyr at så mye som hver fjerde av disse har vært tilbake på banen mens de fortsatt skulle vært plassert på tribunen.

Fotballforbundet tror at flere av spillerne har brutt karantenen fordi de har misforstått lengden på utestengelsen. Men dette stemmer ikke for alle.

I tekstmelding til VG skriver en av mennene:

«Karantener i de lavere divisjoner blir dårlig fulgt opp, og jeg tenkte vel at jeg bare ga blaffen i det. Samtidig vet jeg om flere andre spillere som har gjort det samme, og da ville jeg også utnytte det.»

Etter å ha blitt forelagt VGs undersøkelser, lover Fotballforbundet å se på egne systemer:

Forbundet går gjennom alle volds- og trusselsaker som har gitt utelukkelse siden 2015 for å sjekke om noen av disse spillerne har spilt i perioden de skulle vært utestengt.

Forbundets uavhengige påtalenemnd vil vurdere sakene siden 2015 der spillere som skulle vært utestengt spilte og ta stilling til om disse skal bli utestengt nå eller ikke.

Forbundets IKT-systemer skal vurderes nærmere, med tanke på om det er mulig å få plass ordninger der det varsles om navn som ikke skulle vært på dommerkortet dukker opp.

Dette bekrefter Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund.

Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF.

Funnene provoserer Mathias Falch. Han er trener i Korsvoll, og har ved to ulike anledninger sett spillerne sine bli offer for voldshandlinger som senere har ført til dom i NFF.

– Hvor vanskelig kan det være å lage et system som gjør at det kommer opp et varsel hvis en spiller som er utestengt spiller kampen? Det er jo en åpenbar systemsvikt her, sier Falch til VG.

Korsvoll-treneren har særlig lite til overs for mannen som innrømmer at han var fullt klar over straffen, men ignorerte den.

Mannen som ga blaffen i at han var utestengt, viser imidlertid lite anger:

– Jeg vet om flere som har gjort det samme, og da ville jeg også utnytte det, skriver han til VG.

Mannen hevder også at det er helt vanlig at man unngår karantener ved å spille i andres navn.

Det samme tror Korsvoll-trener Falch. Dette vil i så fall ikke avdekkes av VGs gjennomgang, som bare fanger opp spillere som har spilt i sitt eget navn.

Mathias Falch, Korsvoll-trener Foto: Tore Kristiansen

Fotballforbundet er naturlig nok ikke særlig begeistret for at det finnes spillere som med viten og vilje gir blaffen i karantener for voldshendelser.

– Det er både beklagelig og uakseptabelt. Dette er et system bygget på tillit, og hver enkelt klubb har et ansvar for å påse at spillere som er utestengt ikke spiller, skriver Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF til VG i en epost.

Han skriver videre at både spillere og klubber som bryter NFFs vedtak risikerer å bli straffet, men at forbundet er avhengige av å få informasjon på bordet for å ta tak i det.

Haavik sier også at det er vanskelig å si noe konkret om mulige mørketall for voldsdømte spillere bryter karantenen ved å spille under falskt navn.

– Men vi kan selvsagt ikke utelukke at det finnes eksempler på det.

Samtidig understreker kommunikasjonssjefen at NFF tror at de fleste som har spilt mens de har vært utestengt, har gjort det fordi de har misforstått lengden på karantenen. Men også dette vil han til livs.

– Dette må vi åpenbart få ryddet opp i, for slik skal det ikke være. Rent konkret betyr det å se på muligheten for automatiske varsler gjennom IKT-systemer.

Et av problemene som er avdekket, handler om hvordan NFF har kommunisert ut straffens lengde. I flere av tilfellene sier spillerne at de rett og slett har misforstått lengden på straffen.

Det var relevant blant annet i følgende scenario:

Noen år siden, en kamp på vestlandet: En mann slår en motspillere som har havnet i klammeri med kapteinen hans hardt i hodet.

Mannen går i bakken. Senere får han påvist en hjernerystelse, kommer det frem i sakspapirene til NFF.

Mannen som slo får tolv måneder utestengelse fra all fotball.

Slik har VG funnet frem til spillerne: NFF har behandlet 103 alvorlige volds- og trusselsaker siden 2010. VG kjenner identiteten til 64 gjerningsmenn fra disse.

Alle 64 fikk en utestengelse fra å spille kamper i regi av NFF i et gitt antall måneder, alt fra to til 16.

VGs utviklere har laget et digitalt søk som har kjørt gjennom 14 202 kamper til de 64 spillernes klubber i perioden rundt utestengelsen. Her har vi undersøkt om spilleren har spilt kamper i perioden han skulle vært utestengt.

Blant de 64 har vi funnet 16 spillere som har spilt mens de skulle vært utestengt.

Mange av kamprapportene i Fotballforbundets databaser er ufullstendige. Det kan være flere spillere som har spilt i utestengelsesperioden enn de VG har funnet. Spillere som eventuelt har spilt i falskt navn vil heller ikke fanges opp av denne gjennomgangen.

Tolv måneder etter utestengelsen: Mannen knyter på seg fotballskoene igjen. Han tror at straffen er sonet, siden det har gått tolv måneder, skriver han til VG i en SMS.

Men tolv måneder utestengelse fra NFF betyr ikke tolv kalendermåneder. Siden det ikke spilles fotball på vinteren, teller ikke de fem månedene utenfor sesong. Det vil si at en straff på tolv måneder i realiteten kan bli på nesten to sesonger.

I dommen fra NFF forklares dette gjennom at det står at straffen skal sones i «terminfestet kampsesong», men det står ingenting mer om hva det innebærer.

Mannen forsto ikke hva dette betydde, sier han til VG. Dermed endte han med å spille kamp igjen nesten en hel fotballsesong før han egentlig skulle.

Dette er fullt forståelig, sier Ida Seljeseth. Hun forsker på forståelig språk ved Universitetet i Oslo.

– Jeg ville ikke selv forstått hva dette betyr, sier forskeren til VG.

Hun har et tips til Fotballforbundet:

Kommunikasjonssjef Haavik i NFF følger langt på vei språkforskeren, og sier at Fotballforbundet vurderer å gjøre nettopp dette. Samtidig ser han noe positivt i at misforståelser kan være grunnen til at mange av spillerne har spilt mens de skulle vært utestengt.

– Det tyder på at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om bevisst juks, men at klubben ikke har skjønt dommen. Det er det i så fall langt lettere å få gjort noe med.

Se to juristers vurdering av 103 volds- og trusselsaker i fotballen. De mener at flere av dem kunne endt med fengsel:

