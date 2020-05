Hertha Berlin-spillerne fulgte ikke hygiene-reglene

(Hoffenheim – Hertha Berlin 0–3) Hertha Berlin tok en viktig seier borte mot Hoffenheim - men fotball-Tyskland snakker aller mest om hvordan hovedstadslagets helter feiret.

For Hertha Berlin-spillerne hadde tydeligvis ikke satt seg inn i reglene om at målfeiring bare skal skje ved «kort kontakt med albue eller føtter».

– Hertha-spillerne bryter hygiene-reglene når de skal feire mål, skriver avisen express.de.

– Hertha jubler sammen - i stedet for å holde avstand, fastslår BZ.

På ett av bildene som internasjonale bildebyråer har sendt ut fra kampen, ser det ut som Herthas Dedryck Boyata kysser - eventuelt hvisker i øret - til lagkameraten Marko Grujic.

Hertha-spillerne feiret tett etter to av målene.

– At berlinerne jublet intenst sammen etter begge målene er ikke ønsket velkommen i den tyske ligaorganisasjonen DFL, skriver sport1.de.

Samme Hertha Berlin var i hardt vær den første uken i mai da Salomon Kalou filmet seg selv og andre spillere mens han brøt en rekke smittevernregler i garderoben. 34-åringen ble beskyldt for å sette Bundesliga-starten i fare.

KYSS? Dedryck Boyata og Marko Grujic i tett samtale - eller er det et kyss? Foto: POOL / X80003

Lørdagens seier var viktig for Hertha - og deres to norske spillere Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred. Det er ikke bare Erling Braut Haaland av de norske Bundesliga-spillerne som kan juble etter at seriespillet omsider er i gang igjen.

Hertha Berlin fikk nemlig en herlig start på seriespillet etter den lange corona-pausen. Med seieren borte mot Hoffenheim tok også hovedstadslaget steget opp fra den verste nedrykksgjørmen. De slo Hoffenheim, uten en skadet Håvard Nordtveit, for første gang på ni kamper.

Med tap hadde det sett småskummelt ut, men nå er det åtte poeng ned til Fortuna Düsseldorf, som ligger på kvalifiseringsplassen tredje sist. Werder Bremen ligger nest sist og har to kamper til gode. De kan potensielt sett komme seg opp på syv poeng bak Hertha Berlin.

Det var målløst til pause på Prezero Arena med tomme tribuner, men gjestene fra Berlin hadde skapt de fleste farlighetene i løpet av de første 45 minuttene.

Hoffenheim hadde satt inn 17 år gamle Maximilian Beier i pausen. Han fikk en gigantmulighet etter 55 minutter, men avsluttet utenfor da det bare var Jarstein igjen mellom ham og nettmaskene.

To mål på to minutter

Så gikk Hertha Berlin rett i angrep, og Vedad Ibisevic tvang Hoffenheim-keeper Oliver Baumann ut i full strekk.

Men noen få minutter senere løsnet det for bortelaget. Peter Pekarík skjøt fra noe skrått hold inne i feltet, og ballen var på vei utenfor. Det hadde ikke Hoffenheim-stopper Kevin Akpoguma kontroll på, og han dundret klareringsforsøket i eget nett.

FREKK SCORING: Matheus Cunha gratuleres av Maximilian Mittelstaedt (t.v.) og Vedad Ibisevic etter å ha punktert kampen med den tredje scoringen. Foto: Thomas Kienzle / AFP Pool

Da var det spilt 59 minutter, og den andre scoringen kom umiddelbart. Marvin Plattenhardt la perfekt inn fra venstre, og Vedad Ibisevic headet kontant i nettet fra kloss hold etter at han hadde lurt seg fri fra Akpoguma.

Hoffenheim kom seg aldri ovenpå igjen etter sjokket, og marerittet for Akpoguma ble komplett da Matheus Cunha rundlurte ham ute på kanten før han skar inn i feltet og satte inn det tredje bak Baumann da et drøyt kvarter gjensto av ordinær tid.

Jarstein hadde en solid kamp i Hertha-målet, og tok det som kom. Også da han reddet med sine edlere deler fra Christoph Baumgartner, som fikk klinke til fra åtte-ni meters hold inne i feltet like etter at Hertha Berlin hadde gått opp i 3–0-ledelse.

Den norske landslagskeeperen var ute av startelleveren i de to siste ligakampene før corona-pausen, men takket for tilliten fra trener Bruno Labbadia ved å gjøre en meget god kamp. 35-åringen hadde en rekke kvalifiserte redninger og fem minutter på overtid stoppet han unge Beier med en ny god manøver.

Førstkommende fredag spiller Hertha Berlin hjemme mot byrival Union Berlin.

PS! Per Ciljan Skjelbred spilte fra start, og ble byttet ut i sluttminuttene da han fikk problemer med krampe. Begge lag kunne nå gjøre fem bytter som følge av de nye reglene som er innført.

Publisert: 16.05.20 kl. 17:30

