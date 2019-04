MISFORNØYD: Manuel Pellegrini, her på sidelinjen med Ole Gunnar Solskjær under kampen, mener laget hans ble bortdømt. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

West Ham-sjefen reagerer: – Vi hadde vunnet med VAR

MANCHESTER (VG) (Manchester United – West Ham 2–1) West Ham-manager Manuel Pellegrini (65) gjentok flere ganger at han ikke ville klage på dømmingen, men han brukte hele pressekonferansen sin på å snakke om nettopp dét.

Ifølge den chilenske manageren burde ingen av Manchester Uniteds mål blitt godkjent, mens Felipe Andersons scoring i første omgang burde blitt godkjent.

– Dessverre for oss tok dommeren noen avgjørelser, de var veldig vanskelige så jeg klager ikke på ham, men med VAR hadde vi vunnet denne kampen 1–0, sier Pellegrini etter tapet på Old Trafford.

Han forklarer:

– Det første målet til Anderson er onside. Det er veldig små marginer, men han er offside. Hvis det hadde blitt vurdert av VAR, hadde det blitt mål. Deretter mener jeg det ikke var straffe til United. Det var også en vanskelig avgjørelse. Og til slutt var det også offside før det siste målet til United da Marcus Rashford gjorde den siste pasningen. Men jeg gjentar: Det var små marginer, men avgjørelsene gikk i Uniteds favør i denne kampen.

– Du er veldig nådig, men dette kostet dere tre poeng?

– Ja, men jeg gjentar at jeg ikke klager på dommeren, for det var ikke store feil, det var vanskelige avgjørelser. Men med teknologi hadde det blitt et annet resultat, sier Pellegrini om situasjonene du kan se her:

Han snakket med dommerne da lagene kom ut fra garderoben til andre omgang.

– Først klaget jeg på annulleringen av målet til Felipe Anderson, for noen sa til meg at han var en meter i onside. Men det var ikke en meter, det var én eller to centimeter. Jeg sa til dem at det ikke var en stor feil.

– Så du sa til linjedommeren at han gjorde en feil, men at det ikke har noe å si?

– Ja, for jeg synes det finnes feil som kan oppdages hvis du stopper bildene og ser det fra to eller tre vinkler. Men linjedommeren må bestemme seg på sekundet. Det er ikke en veldig, veldig stor feil, sier Pellegrini.

Publisert: 13.04.19 kl. 21:15