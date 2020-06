TILBAKE: Martin Ødegaard i kampen mot Osasuna i helgen. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

Spansk sportsavis: Ødegaard venter ikke på Champions League-skjebnen

Martin Ødegaard (21) avventer ikke Champions League-skjebnen før han ber om fortsatt spill i Real Sociedad neste sesong.

Nå nettopp

Det er avisen Mundo Deportivo som hevder at nordmannen allerede har informert Real Sociedad om at han ønsker å bli.

Klubben kjemper om 4. plass – som er nøkkelen til å spille Champions League neste sesong. Ti ligakamper gjenstår, og det ligger an til å bli spenning helt inn om hvilke fire lag som kvalifiserer seg for den viktigste europeiske turneringen.

Ødegaard er i utgangspunktet lånt ut fra Real Madrid til Real Sociedad i to år – men det er en mulighet for at hovedstadslaget henter ham tilbake allerede etter én sesong.

Nå hevder Mundo Deportivo altså at Ødegaard selv – som har fortsatt utviklingen siden det vellykkede lånet til Vitesse – har meddelt at han ønsker å gjennomføre også år to av utlånsavtalen, uten at han foreløpig vet om det blir Champions League-spill i San Sebastián neste sesong.

Dette er det samme som den baskiske avisen Noticias de Gipuzkoa skrev i april. Ødegaards rådgiver Bjørn Tore Kvarme har ikke besvart VGs henvendelse torsdag.

Ødegaard har syv mål for den baskiske klubben til nå denne sesongen - totalt i liga og cup. Han har vært på banen i 23 av 28 kamper i ligaen.

Mundo Deportivo kjenner ikke nøyaktig hvilke begrensninger som ligger i kontrakten, men Real Madrid må visstnok ut med en kompensasjon om de henter tilbake nordmannen ett år før tiden.

Ifølge avisen vil ikke Real Madrid bestemme seg før i slutten av juli.

– Det er en drøm å komme til Champions League, og det er der vi ønsker å være, sa Ødegaard til Marca for et par uker siden.

Real Sociedads president, Jokin Aperribay, sa sist uke til Marcaa at målet er å beholde Martin Ødegaard.

– Jeg tror han kommer til å bli. Det er det som er målet vårt. Vi må overbevise Martin om det beste valget er å bli hos oss neste sesong. Både han og Real Madrid vet hva vi ønsker.

Publisert: 18.06.20 kl. 16:20

