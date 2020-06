BLE STOPPET: Martin Ødegaard hadde ikke sin beste dag på jobben i hjemmekampen mot Osasuna. Her i duell med Osasunas Raul Navas. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

Real Sociedad misbrukte mulighet: – Et solid skudd for baugen

(Real Sociedad – Osasuna 1–1) Da alle de nærmeste rivalene til Real Sociedad i Champions League-kappløpet avga poeng, fikk Martin Ødegaard og kompani en strålende sjanse til å koble grepet om den viktige fjerdeplassen i La Liga-returen.

– Dette var en gyllen mulighet til å dra ifra, og de var favoritter til å vinne i kveld. Dette poengtapet kan bli helt avgjørende når vi setter punktum, for det er mange om beinet. Real Sociedad har etter min mening det tøffeste kampprogrammet av de som kjemper om fjerdeplassen, så dette var et solid skudd for baugen, illustrerer Viasports La Liga-ekspert Petter Veland etter kampen.

De nærmeste rivalene Getafe, Atlético Madrid og Valencia avga alle poeng i sine kamper denne helgen, som gjorde at Real Sociedad ville få en liten luke i kampen om fjerdeplassen med seier.

Men Martin Ødegaard slet med å sette sitt preg på en kamp der Real Sociedad ikke fikk det offensive spillet til å stemme den første timen, og sendte nok av faresignaler om den særs viktige innspurten av årets La Liga-sesong.

– Dette var ikke bra, og lite minnet om den måten de har fremstått på tidligere denne sesongen. Det virker som hele gjengen hadde tråkket i en krukke med sirup på vei inn på banen, sier Veland.

21-åringen fra Drammen slipper heller ikke unna kritikk for sin opptreden.

– Dette er noe av det svakeste jeg har sett av ham i Real Sociedad-drakt, og det er en del av grunnen til at laget fremstår så svake i dag. Det var nesten tosifret antall ganger man forventer at han skulle få mer ut av situasjonen. Langt flere minus enn pluss i kveld, men jeg regner med at han slår tilbake, sier Veland, men legger til at nordmannens tillit kom til syne - han ble ikke tatt av, tross sine problemer.

Rett før halvtimen var spilt, var hjemmelagets Robin le Normand uheldig i eget felt da han berørte ballen med armen på vei mot eget mål. Reprisene viste at han fikk en dytt i ryggen fra en Osasuna-spiller, men det stoppet ikke videodommerne fra å gi straffespark til bortelaget.

Se situasjonen her:

Uten publikum til å sette ham ut av spill, hamret Osasuna-spiss Adrián López ballen i nett-taket fra elleve meter, og sørget for en tung start for Martin Ødegaard og hans Champions League-jagende Real Sociedad.

Men plutselig løsnet det. En midtbanefeil fra Osasuna sendte Willian José gjennom mot mål, og trillet gjennom til hjemmefavoritten Mikel Oyarzabal. Baskeren gjorde ingenting feil alene med bortelagets målvakt, og satte kontrollert inn utligningen.

På overtid var Osasuna ved to anledninger svært nærme å ta med seg alle poengene til Pamplona.

Real Sociedad slapp med skrekken, men fikk uansett en under pari retur til La Liga-spill søndag kveld.

Neste helg venter Real Madrid.

Real Madrid vant 3–1 søndag kveld, og Marcelo vakte oppsikt med sin feiring:

