Dediserte scoring til nylig hjerneoperert kollega

(Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1–1) Mye omstridte Diego Costa (31) sørget for at Atlético Madrid greide uavgjort i første kamp etter coronapausen. Målet dediserte han til kvinnelagets Virginia Torrecilla (25).

For mindre enn 10 minutter siden

Nylig ble Atlético Madrid Feminines midtbanespiller Virginia Torrecilla operert for en tumor i hodet. I en video publisert 21. mai på sin Instagram-profil etter operasjonen forteller Torrecilla at hun tidlig i mai kom tilbake til Madrid med hodepine og nakkesmerter.

En CT-scan viste at hun hadde en tumor i hjernen, men at den ikke skal ha vært ondartet.

Kort tid etterpå ble den spanske landslagsspilleren operert, og operasjonen var vellykket.

«Skulle det skje med meg? Jeg som lever livet til det fulle og nyter det. Jeg trodde aldri noe slikt skulle skje med meg, men det gjorde det. Men jeg overkom tumoren og er superfornøyd. Jeg er kjempeglad for å være i live», sier hun i videoen.

TAKKET COSTA: Virginia Torrecilla. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Diego Costa valgte å dedisere Atletico Madrids første scoring etter coronapausen til Torrecilla. To minutter etter at Iker Muniain sendte Athletic Bilbao i ledelsen var Costa på farten og utlignet syv minutter før pause i første omgang. Atlético Madrid ligger på sjetteplass, mens Atletic Bilbao er nede på tiende.

Costa løp bort til sidelinjen og holdt opp drakten til Torrecilla, som kjapt reagerte og takket for gesten.

«Livet ga meg en knyttneve fordi det vet at jeg overvinner det og mye mer. Takk for ting som dette. Det gjør at jeg ikke frykter noe. Dere er utrolige!», skriver hun på Instagram.

Publisert: 14.06.20 kl. 16:18

