Viser fingeren til fotballen: Hvor frekk kan man bli?

Av Leif Welhaven

I 2. divisjon gjelder enmetersregelen ennå. Det brød ikke Bærum SK seg om. Foto: Tore Kristiansen

Det er vanskelig å si om dumskapen, frekkheten eller illojaliteten er det mest oppsiktsvekkende ved Bærums kontakttrening.

«Sandvika stadion» ligger ikke akkurat isolert til i landets rikeste kommune. Rett ved siden av finner du Kadettangen, et område som er blitt ekstremt populært etter en ansiktsløftning fra det offentlige. Herfra går veien ut til Kalvøya, som også er et svært mye benyttet turmål.

Det betyr at Jan Derek Sørensen & co. valgte å bryte helt tydelige coronaregler nærmest på utstilling. Da har du virkelig frekkhetens nådegave. Det bør følgelig være alt annet enn overraskende at et så klart smittevernbrudd, som VGs bilder dokumenterer, fører til at du blir tatt med buksene nede.

Jan Derek Sørensen forklarer det med at de «bommet ved noen situasjoner», og reagerte med å bli opprørt over at VG var til stede på treningen. De som har grunn til å være opprørte, er derimot konkurrenter som har fulgt smittevernrådene lojalt, uansett oppfatning om innholdet i disse.

Det er selvsagt helt legitimt å mene at reglene er for strenge for 2. divisjon når smitten er så lav som i Norge, og man kan ha ulike meninger om prioriteringer som er foretatt. Men i denne saken er akkurat det ikke så interessant. Dette handler om at reglene gjelder for alle, og da blir det håpløst om enkelte bare tar seg til rette.

Klar kontakt på trening i Sandvika tirsdag. Foto: Tore Kristiansen

Med potensielt kort tid fra grønt kontaktlys til seriespill, er det heller ikke irrelevant at det kan være mulig å tilrive seg uberettigede sportslige fordeler.

Et interessant spørsmål er selvsagt om det også finnes andre syndere der ute, og bare fremtiden vil vise om flere kommer til å bli avslørt for kontaktjuks. Og prinsipielt er brudd selvsagt like uakseptabelt om det foregår til allment skue eller langt utenfor allfarvei.

Uansett er dette en særs pinlig sak for Bærum, som naturlig nok vekker konkurrenters vrede, og spørsmålet er hvilke konsekvenser det kan komme til å få.

Trener Jan Derek Sørensen var lite fornøyd med at VG var til stede på Sandvika stadion. Foto: TORE KRISTIANSEN

Ifølge Norges Fotballforbunds første reaksjon kan svaret fort bli «ingen», ettersom 2. divisjon ikke ligger under toppfotballens protokoll. Dersom dette formelt kun blir en sak om en klubb som ikke har overholdt et velment myndighetsråd, og det altså ikke fører til noe som helst, kan man jo lure litt på hvor robuste systemer som finnes i fotballen.

Men det er ikke gitt at Bærum slipper fullt så lett unna, om man leser regelverket til Norges Fotballforbund. Under bestemmelsene om hva som kan gi grunnlag for straff, nevnes atferd som «på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse» (§ 11-3, l), og det finnes en lang smørbrødliste over potensielle reaksjoner. Et av disse er poengtrekk, som vel må kunne sies å være en fair reaksjon for et opplagt brudd på prinsipper om fair play.

Jurister får avgjøre om dette grunnlaget holder eller ei, men det ville være usedvanlig synd om Bærum Sportsklubb ender med å tilrane seg en fordel uten at det fører med seg en konsekvens.

Det er bare ikke greit å vise fingeren til kolleger i fotballen.

Publisert: 10.06.20 kl. 04:55

