TRENTE MED FULL KONTAKT: Bærum SK gjennomførte en økt med full kontakt tirsdag ettermiddag. Det får mange til å reagere Foto: Tore Kristiansen

NFF har vurdert Bærum-saken igjen: Vil ikke straffe klubben

Norges Fotballforbunds jurister har vurdert «Bærum-saken» onsdag morgen. Forbundet mener det er for tøft å straffe klubben etter brudd på smittevernregler – slik saken står nå.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har vurdert denne saken i dag, og vi har bestemt oss for å ikke forfølge den strafferettslig (i NFFs organer) per nå. Vi har sendt ut en påminnelse via Divisjonsforeningen om at klubbene lojalt må følge bestemmelsene som finnes, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

VG kunne tirsdag ettermiddag dokumentere at Bærums 2. divisjonslag trente med full kontakt i Sandvika. Det er i strid med smittevernreglene og NFFs regelverk.

– Sterkt skritt

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, forklarte at forbundet ikke hadde mulighet til å sanksjonere klubben, fordi 2. divisjon ikke ligger under NFFs protokoller for toppfotballen.

les også Her trener Bærum med full kontakt: – Bør lede til poengstraff

VGs sportskommentator Leif Welhaven påpekte at NFFs regelverk åpnet for at atferd som «på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse» kan straffes, for eksempel med poengtrekk.

NFFs administrasjon valgte å se på saken på nytt onsdag morgen.

– Vi har jurister internt som har sett på saken, og vi forfølger ikke dette sporet. Det er et ganske sterkt skritt å gå til strafferettslig forfølgelse, sier Fisketjønn.

VIL IKKE BRUKE STRAFF: Leder i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn. Foto: Krister Sørbø

– Ble bestemmelsen om «på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse» vurdert av dere?

– Ja. NFF er eiet og til for våre klubber. I dette ligger en forventning om veiledning. I denne saken har vi valgt å minne klubbene om gjeldende bestemmelser og den klare forventning om at alle følger myndighetenes retningslinjer og samtidig er lojale overfor hverandre. Samtlige klubber på nivået er i dag tilskrevet og minnet på bestemmelsene og risikoen vi alle løper ved brudd, svarer Fisketjønn.

Han opplyser at den såkalte «påtalenemnda» ikke har vurdert saken, og at den således ikke har blitt vurdert i NFFs eget rettssystem.

les også Viser fingeren til fotballen: Hvor frekk kan man bli?

– Det eneste vi kan gjøre å rekke hånda opp i været, og si at med denne treningen bommet vi ved noen situasjoner i begynnelsen av treningen, forklarte Bærum-trener Jan Derek Sørensen tirsdag.

– Det jeg kan si om dagens økt er at den skulle etterligne noe som ligner på en vanlig fotballkamp – der vi også følger gjeldende restriksjoner. I vår bestrebelse etter å få til noe i disse tider, som ligner på vanlig fotball, så erkjenner vi at vi ved noen situasjoner i begynnelsen av dagens trening ikke lyktes i henhold til gjeldende regler, sa den tidligere toppspilleren.

Publisert: 10.06.20 kl. 10:09 Oppdatert: 10.06.20 kl. 10:24

Fra andre aviser