Følelsesmennesket Dønnum tuppet inn seier for Fagermo: – Helt fantastisk

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Vålerenga 0–1) Feiringen til Aron Dønnum (22) er som et speilbilde av fotballspilleren og mennesket: Det går opp og ned og rundt om hverandre.

Matchvinneren i serieåpningen på Sarpsborg stadion vil så mye og er så emosjonell at i Vålerengas ekstremt svake høst i fjor ble Dønnum nesten vurdert like mye som en belastning som en nøkkelspiller.

Nå er det nytt år, nytt regime, nye kamper – og tre poeng av tre mulige etter sliteseieren i seriepremieren Østfold. Og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo svarer slik på om han har lagt merke til Dønnums karakteristiske sider:

– Hver dag! Hver dag. Hele det følelsesregisteret der kommer i løpet av et kvarter. Det er fantastisk. Det er sånn vi vil ha. Det er sånn det blir klassespillere, og typer som publikum vil ha, sier Vålerenga-sjefen.

– Så er det selvfølgelig litt sånn under kampen at han må styre det for å få det beste ut av seg selv. Men bortsett fra det gule kortet så synes jeg han gjør det i dag, fortsetter Fagermo.

Seriedebuten til både han og kollega Mickael Stahre går neppe inn som vakreste fotballkampen som er spilt på Sarpsborg stadion. Sånn sett var det kanskje greit at en tupp var forskjellen på Sarpsborg og Vålerenga – og den kom altså fra Aron Dønnum.

Etter matchens eneste scoring bød 22-åringen fra Eidsvoll på turnoppvisning – og sikret samtidig ettmålsseier for Fagermo i første kamp, akkurat som han hadde i seriedebuten som Odd-trener (2–1 mot Sandefjord).

– Sliteseier, fantastisk lagmoral. Gutta løper og står på og er godt organiserte defensivt. Så har vi ikke det spillet offensivt som vi håper på, men å lykkes med alt i første serierunde; det hadde vært mye å be om. Vi tar med tre poeng fra en tøff bortearena, og det er en deilig start, oppsummerer Fagermo, samtidig som han vifter bort mygg i intervjuteltet til Sarpsborg og anbefaler Dønnum å droppe resten av journalistene og heller prioritere restiusjon.

Det skal sies VIF rappet til seg ledelsen på et tidspunkt da det lenge hadde sett ut som om veien til Sarpsborg-målet var for lang, og hjemmelaget hadde vært best.

Fredrik Oldrup Jensen headet en Sarpsborg-klarering tilbake i feltet, Matthiás Vilhjalmsson dempet for Dønnum, og Vålerenga-vingen tuppet inn 1–0 mellom bena på forsvarsspiller Bjørn Inge Utvik.

– Det var deilig å få den kassa. Den var viktig viste det seg. Det var en veldig «krigermatch», sier Dønnum til Eurosport etter kampen

Da gjensto bare fire minutter til pause og med knapp ledelse halvveis knyttet Fagermo neven idet han gikk inn i garderoben etter sine første 45 VIF-minutter.

Han hadde sett at Vålerenga hadde ballen mest. Men inntil goalen hadde Sarpsborg brukt den best:

På midtbanen vant Zachariassen-kloningen Jonathan Lindseth ballene, mye involverte Mohamed Ofkir sto for sprellene, Sulayman Bojang tok initiativene – men ingen skapte sjansene. Det ble noe «halvt» over Sarpsborgs forsøk, og nærmest var i grunn Anton Salétros frisparkforsøk. Det skjøv Kristoffer Klaesson til corner.

I 2. omgang slet Sarpsborg med å bryte med Vålerenga. Salétros var den som fant åpningene, også etter 62 minutter – fikk hjemmelaget sin første skikkelige målsjanse i kampen. Svensken spilte fri Ofkir som trillet videre til Jørgen Strand Larsen, men førstevalget på spissplass skjøt svakt med venstrebenet rett på Klaesson.

Det var definitivt mer kraft da Nicolai Næss prøvde seg på en volleysuser, men igjen var Klaesson i veien. U-landslagskeeperen sto sikkert lenge, inntil han foræret feil mann en gratissjanse: Innbytter Mos Abdellaoue fikk ballen etter et håpløst forsøk på utboksing fra Vålerenga-keeperen, men greide ikke trille den i nettet.

Dermed ebbet det ut med 1–0-seier til Vålerenga, som kunne økt ledelsen med da Deyver Vega klemte til på frispark og traff tverrliggeren.

– Det er selvfølgelig nydelig, sier Dag-Eilev Fagermo til Eurosport, om å vinne i Vålerenga-debuten, før han fortsetter.

– Men det er ikke festfotball. Så ærlig må vi bare være. Vi vinner i dag, først og fremst, fordi vi har enorm løpskraft og er godt organisert defensivt, sier Fagermo.

Han fikk støtte i Sarpsborg-leiren, hvor hovedtrener Mikael Stahre mente de kunne fortjent en scoring på tampen.

– Det er en jevn match, og den er ganske forutsigbar. Totalt sett synes jeg vi har bra kontroll, men fotball handler om å score mål, og når man teller opp etter 90 minutter har de ett mål og vi har null. Så jeg synes vi blir for ufarlige, sier Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Eurosport.

Publisert: 16.06.20 kl. 22:27 Oppdatert: 16.06.20 kl. 23:43

