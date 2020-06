Dønnum tuppet inn Vålerenga-seier i Fagermo-debuten

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Vålerenga 0–1) Det var neppe den vakreste fotballkampen som er spilt på Sarpsborg stadion – og sånn sett var det kanskje greit at en tupp var forskjellen på Sarpsborg og Vålerenga.

For mindre enn 10 minutter siden

Den tilhørte Aron Dønnum (22), ga kampens eneste scoring – og sikret ettmålsseier for Dag-Eilev Fagermo (53) i trenerdebuten for Vålerenga.

Det hadde han også for 12 år siden i seriedebuten som Odd-sjef (2–1 mot Sandefjord), selv om det skal sies VIF rappet til seg ledelsen på et tidspunkt da det lenge hadde sett ut som om veien til Sarpsborg-målet var for lang, og hjemmelaget hadde vært best.

Fredrik Oldrup Jensen headet en Sarpsborg-klarering tilbake i feltet, Matthiás Vilhjalmsson dempet for Dønnum, og Vålerenga-vingen tuppet inn 1–0 mellom bena på forsvarsspiller Bjørn Inge Utvik.

Da gjensto bare fire minutter til pause og med knapp ledelse halvveis knyttet Fagermo neven idet han gikk inn i garderoben etter sine første 45 VIF-minutter.

Han hadde sett at Vålerenga hadde ballen mest. Men inntil goalen hadde Sarpsborg brukt den best:

På midtbanen vant Zachariassen-kloningen Jonathan Lindseth ballene, mye involverte Mohamed Ofkir sto for sprellene, Sulayman Bojang tok initiativene – men ingen skapte sjansene. Det ble noe «halvt» over Sarpsborgs forsøk, og nærmest var i grunn Anton Salétros frisparkforsøk. Det skjøv Kristoffer Klaesson til corner.

I 2. omgang slet Sarpsborg med å bryte med Vålerenga. Salétros var den som fant åpningene, også etter 62 minutter – fikk hjemmelaget sin første skikkelige målsjanse i kampen. Svensken spilte fri Ofkir som trillet videre til Jørgen Strand Larsen, men førstevalget på spissplass skjøt svakt med venstrebenet rett på Klaesson.

Det var definitivt mer kraft da Nicolai Næss prøvde seg på en volleysuser, men igjen var Klaesson i veien. U-landslagskeeperen sto sikkert lenge, inntil han foræret feil mann en gratissjanse: Innbytter Mos Abdellaoue fikk ballen etter et håpløst forsøk på utboksing fra Vålerenga-keeperen, men greide ikke trille den i nettet.

Dermed ebbet det ut med 1–0-seier til Vålerenga, som kunne økt ledelsen med da Deyver Vega klemte til på frispark og traff tverrliggeren.

Publisert: 16.06.20 kl. 22:27

