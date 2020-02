MOT SINE EGNE: Martin Ødegaard i kamp med Sergio Ramos i cupkampen mellom Real Sociedad og Real Madrid i begynnelsen av februar. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

La Liga-ekspert om Ødegaard: – Har slitt med smårusk

La Liga-ekspert Petter Veland er temmelig trygg på at Martin Ødegaard (21) holder nivået fram til EM-playoff – til tross for at han har hatt en anstrengende første sesong i Real Sociedad.

Nå nettopp

Nordmann er blant de tre-fire mest benyttede spillerne i klubben fra San Sebastián.

Ødegaard hadde en drømmehøst der han blant annet ble kåret til månedens spiller i spanske La Liga i september. Real Sociedad lå en stund som nummer tre, bak bare storhetene Barcelona og Real Madrid. Nå er de nummer seks og kjemper altså fortsatt om en plass i Europa. Men hva med Martin Ødegaard?

– At det går litt opp og ned, er helt naturlig, spesielt i den alderen og som spiller i et lag som også varierer litt fra uke til uke, sier Petter Veland, ekspert på spansk fotball og kommentator for Viasport.

– Real Sociedad er tross alt ikke et antatt topp 4-mannskap, som de per nå ser ut til å kunne konkurrere om å være ved sesongslutt.

– I løpet av de siste månedene har Ødegaard slitt med smårusk og smerter i både ankel og kne, men det er en del av gamet. Det er få fotballspillere som starter og i hvert fall avslutter en kamp, uten en eller annen form for snert eller skavank.

Petter Veland har troen på at Martin Ødegaard vil holde det høye nivå også når det er klart for det viktige EM-playoff i slutten av mars.

– Det viktigste i Martins tilfelle er å få jevnt og trutt med matching, gode opplevelser, gode treningsuker, opprettholde nivå, beholde selvtillit og godfølelsen, og det er per nå fint lite som tyder på at disse faktorene skal forsvinne eller dabbe av inn mot Serbia-kampen.

Real Sociedad tapte tre av de fire første kampene etter nyttår, blant annet et ydmykende tap for bunnlaget Leganés. I det siste har det gått bedre med to seirer på rad, begge på hjemmebane, først mot nabo Athletic Bilbao, så mot Valencia.

VGs tips: Real Sociedad-seier.

Martin Ødegaards Real Sociedad imponerer veldig for tiden - og akkurat til rett tid av sesongen. 3–0-utklassingen av Valencia sist var lagets syvende seier på åtte siste matcher i alle sammenhenger.

Hjemmelaget er på 6. plass i La Liga og 11 poeng foran Valladolid. Gjestene trengte litt tid på seg til å slå bunnlaget Espanyol 2–1 sist - og det til tross for at Valladolid spilte med én mann mer i 65 minutter av kampen.

Alt vil handle om å berge plassen fremover, og før helgens runde er laget syv poeng unna nedrykksstreken. Vårt spillforslag er hjemmeseier til 1,48 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Strive TV sender kampen.

Publisert: 28.02.20 kl. 16:24

