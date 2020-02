FØRSTE ARBEIDSDAG: Marianne Pettersen på sin første arbeidsdag som mental trener i Vålerenga. Foto: Mattis Sandblad

Pettersen blir mental trener i Vålerenga

VALLE (VG) Tidligere storscorer, verdensmester og OL-gullvinner Marianne Pettersen (44) begynner som mental trener for Vålerengas damelag.

– Vi ønsker å ta steg på flere fronter, og få inn kompetanse på alt som gjør oss bedre. Hvis dette løfter oss noen prosent, er vi superhappy, sier sportssjef Eli Landsem til VG.

Hun er stolt over at Vålerenga går i bresjen og har midler til å satse på mental trener på kvinnesiden. Planen er at Pettersen, som er Norges nest mestscorende gjennom tidene (bare slått av Vålerengas Isabell Herlovsen) med 66 landslagsmål i perioden 1994-2003, skal være på Valle et par ganger i uken.

– Jeg kjenner henne godt gjennom å ha vært treneren hennes i mange år, og man skal lete godt etter en større vinnerskalle i Norge. I tillegg har hun tatt utdannelsen sin den veien, og det gir kompetanse som kan løfte oss, sier Landsem om sin tidligere Asker-elev.

– Dette blir spennende. Jeg er fra Oslo og har alltid heiet på Vålerenga. Jeg håper jeg kan bidra til at det blir handling bak ordene: «Oslos stolthet». Min rolle blir å få ut potensialet i hver enkelt spiller, sier Pettersen selv.

44-åringen har ikke «surfet» på gamle meritter, som VM-gullet i 1995 eller OL-gullet i 2000, men startet på utdannelsen sin rett etter fotballkarrieren. Hun har jobbet som lege på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i Oslo siden 2015.

– Jeg er veldig opptatt av vinnerkultur. Jeg har erfaring fra egen karriere, og jeg har lært meg kognitive teknikker gjennom jobben min. Nå vil jeg først observere og bli kjent med laget før jeg har samtaler med hver enkelt spiller for å finne ut hva man skal fokusere på for den enkelte, sier hun.

Publisert: 14.02.20 kl. 17:57

