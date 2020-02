MARIENLYST: Marienlyst stadion tok imot hjemmelaget Strømsgodset og Molde søndag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skjebnedager for Godset etter trøblete avtale: – Vi har dårlig tid

DRAMMEN (VG) 15 år etter at syv pengesterke folk berget et skakkjørt Strømsgodset skal klubben skille lag med sine gamle hjelpere. Klubben stresses av det de omtaler som en lite gunstig exit-avtale.

Investorene har nemlig rett på femti prosent av alle fremtidige inntekter fra spillersalg og utleie etter at samarbeidsavtalen går ut ved årsskiftet. Det gjelder alle spillere med kontrakt ved utgangen av 2020.

Godset-ledelsen vedgår at dette vil være ødeleggende for klubben.

Atle Kittelsen, som eier drøye 30 prosent av aksjene i Drammenspatriotene AS, forteller til VG at det snart vil legges frem konkrete forslag fra deres side. Han venter til et nytt klubbstyre er på plass, og sier at han «ikke vet hvordan de tenker».

Nye planer

Siden oktober 2018 har klubben vært klar over at investorene ikke vil forlenge samarbeidsavtalen (fra 22. november 2006 til 31. desember 2020), men «skilsmisseoppgjøret» har så langt vært en uløselig floke.

2007: Strømsgodset-investor Atle Kittelsen under Eliteseriekampen mellom Strømsgodset og Odd på Marienlyst stadion 2. påskedag i 2007. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Klubben beskriver situasjonen som krevende og innser at tiden er knapp.

Målet er å ha på plass en ny modell før seriestarten. Det foreligger detaljerte planer for hvordan folk med blått hjerte kan investere i en betydelig andel av spillerlogistikken.

Helt avgjørende er det at en sluttavtale med Drammenspatriotene AS er på plass før den tid.

– Det er ikke reelle forhandlinger for øyeblikket, sier styreleder i Strømsgodset Toppfotball (klubben) Trond Esaiassen til VG.

– Skulle vært oppdatert

Han mener det er «veldig viktig for hele Strømsgodset» at en avtale kommer på plass snart. Det er styrene i Strømsgodset Toppfotball (klubben) og Strømsgodset Toppfotball AS som formelt forhandler om en sluttavtale.

– Når begynner det å haste?

– Vi håper at vi kan komme oss videre så fort som mulig, men egentlig har vi allerede dårlig tid.

Slik feiret Strømgodset ny kontrakt i Eliteserien:

Styrelederen er helt klar på at det handler om økonomi. I samarbeidsavtalen mellom Strømsgodset Toppfotball og AS-et fra 2006 står det at fremtidige spillersalg deles likt etter 2020, hvis avtalen ikke forlenges.

– Dette er selvfølgelig ikke gunstig for klubben. Avtalen ble skrevet tilbake i 2006, men den skulle vært oppdatert. Den er ikke tilpasset dagens situasjon, sier Esaiassen om en fremtidig 50/50-deling av inntekter fra spillerkjøp.

Esaiassen går trolig av som styreleder på årsmøtet førstkommende torsdag. Ivar Strømsjordet er innstilt som ny styreleder av valgkomiteen. Strømsjordet er, paradoksalt nok, mannen som satte opp en samarbeidsavtale mellom klubben og AS-et i 2006. Han var da styreleder i AS-et.

Angrer avtale

Til det nylig nedlagte Drammen-nettstedet dipr.no, som hadde en større artikkel om «Godsets ukjente skjebnekamp» i romjulen, uttalte han at det uformelt ble sagt følgende fra investorene:

– Sånn det så ut høsten 2005 var det ikke realistisk at de pengene skulle kunne tilbakebetales. De sa: «Nå skal vi ta en dugnad for byen og klubben. Når vi får dette opp og stå, skal klubben få det for ei krone.»

Og:

– Avtalen sier ingenting om tilbakebetaling og utbytte. Den regulerer ikke oppgjør ved bortfall av avtalen. Vi trodde ikke det skulle bli en problemstilling. Etterpåklokskapen tilsier at vi burde regulert disse tingene bedre i den avtalen.

BERGET PLASSEN: Strømsgodset berget plassen i siste serierunde i 2019, i borteoppgjøret mot Kristiansund. Foto: Ned Alley

Strømsjordet ønsker ikke å kommentere noe overfor VG, fordi han nå er innstilt som styreleder i klubben. Der kan han fort møte seg selv i døren, og bli nødt til å melde seg inhabil når en sluttavtale med Drammenspatriotene skal fremforhandles.

Atle Kittelsen i Drammenspatriotene skriver dette i en SMS til VG:

– Etter at SIF Toppfotball har avholdt sitt årsmøte 20. februar, og etter det vi forstår også har valgt ny ledelse, vil Drammenspatriotene umiddelbart invitere til sluttforhandlinger, slik at fremtidig organisasjonsmodell kan iverksettes tidligere enn 2006-avtalen i utgangspunktet legger opp til.

2006: Ronny Deila jubler etter 1-0 målet i 1.divisjonskampen mot Aalesund (3-2-seier) i 2006. Deila var blant dem som ble hentet til klubben i det første året av storsatsningen .

– Vi vil i disse forhandlingene fremlegge konkrete forslag til hvordan Drammenspatriotenes interesser vil kunne ivaretas uten at det begrenser Strømsgodsets muligheter.

– Kan du røpe noe om hva dere vil foreslå? Vil for eksempel punktet om fremtidig 50/50-deling av spillersalg etter 2020 bli fastholdt fra deres side?

– Håpløst å spekulere i det da Strømsgodset Toppfotball må ha årsmøtet sitt. Vi vet ikke hvordan de tenker. De har bedt om å ta over før 31. desember 2020. Og vi er positive til det. Da regner vi med at de har en plan, sier Kittelsen.

Les mer om Kittelsens innflytelse i denne faktaboksen:

Bakgrunn: «Den viktigste avtalen i klubbens historie» Mobilgründeren Atle Kittelsen var frontfigur da Drammenspatriotene for femten år siden berget Strømsgodset fra en potensiell konkurs. «Godset» var et middels 1. divisjonslag som i enkelte kamper så vidt dro 1000 tilskuere. Det spøkte for profflisensen og klubben sto i fare for å bli degradert. 13. oktober 2005 ble Strømsgodset kjøpt av Kittelsen og de andre i Drammenspatriotene. De kjøpte Strømsgodset Fotball AS for én krone, og forpliktet seg til å bidra med 10-15 millioner kroner for å rykke opp i 2006 – og ytterligere millioner i årene fremover. I Drammens Tidende ble det omtalt som den kanskje viktigste avtale i klubbens til da 108 år lange historie. En fersk Dag-Eilev Fagermo fikk trenerjobben, og det ble et suverent opprykk på første forsøk – med god hjelp av 20 mill. fra investorene. Strømsgodset gikk etter hvert inn i en suksessfull periode med seriegullet med Ronny Deila som trener i 2013 som høydepunktet. Deila ble hentet som spiller i det første året med nye investorer. Pengestrømmen gikk etter hvert også fra klubben til AS-et. I 2017 opplyste Godset overfor Drammens Tidende at Drammenspatriotene i perioden 2005 til 2009 hadde stilt 50 millioner kroner til rådighet for klubben. Fra 2010 og utover har patriotene hentet ut 44 millioner kroner. VG får bekreftet disse tallene av Strømsgodset.

Strømsgodset befinner seg nå i en presset økonomisk situasjon. For andre året på rad ender underskuddet på rundt 10 millioner kroner. Omsetningen har stupt fra «pengetoppåret» i 2015, da klubben hadde inntekter på 119 millioner kroner. Dette var året da inntektene fra spillersalg var på sitt høyeste, med salget av Martin Ødegaard til Real Madrid som et særdeles viktig bidrag til klubbøkonomien:

– Krevende

2020-budsjettet ville ligger i overkant av 80 millioner kroner. 15 måneder med usikkerhet rundt sluttavtalen med investorene har preget Godset-administrasjonen.

– Det er krevende for klubben på flere måter. Mest fordi du er i en overgangsfase hvor du ikke har kontroll på fremdriften. Det gjør at du ubevisst stopper litt opp. Ta for eksempel styrebeslutninger med økonomiske eller sportslige konsekvenser. Det at styret i aksjeselskapet nødvendigvis må fatte beslutninger frem til styret i klubben overtar og blir ansvarlig for gjennomføringen, gjør situasjonen utfordrende for alle parter, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

2006: Dag-Eilev Fagermo ble hentet til Strømsgodset da klubben lå i første divisjon. Det endte med opprykk på første forsøk. Foto: Annemor Larsen

Han påpeker at forhandlingene med investorene er en styresak som han selv ikke deltar i, men han sier følgende:

– Avtalen ble skrevet i 2006 da Strømsgodsets inntekter fra spillersalg var veldig begrenset. Ingen så for seg at det skulle bli en så viktig del av klubbøkonomien som i dag. Det tror jeg alle parter innser, og effektuering av avtalen slik den er formulert vil være svært krevende for klubben.

– Drammenspatriotene har i henhold til avtalen rett på et økonomisk oppgjør ved avtalens opphør, og de bestemmer selv hvordan de vil fremme dette kravet. Hvis man ønsker det, så finner partene en løsning alle kan leve med, tillegger Andersen.

GULL-ALDER: Stefan Johansen spretter champagnen etter at seriegullet er sikret. Foto: Daniel Sannum Lauten

Han har parallelt vært opptatt med å etablere en ny organisasjonsstruktur i klubben. Det foreligger konkrete og detaljerte planer for et samarbeid med planlagt nyopprettet selskap som skal investere i klubbens spillerlogistikk.

Det skal fastsettes en verdi på dagens tropp, en andel blir solgt til investeringsselskapet og en avtalt andel av overskuddet i spillerlogistikkregnskapet går årlig tilbake til selskapet.

Slik fungerer den nye Godset-modellen: • Det blir opprettet et nytt selskap, for eksempel «SIF SpillerInvest» AS, hvor interessenter kan investere i Strømsgodsets spillerlogistikk. En fast andel av overskuddet på spillerlogistikk går tilbake til selskapet. Eventuelt må selskapet dekke sin andel av et underskudd. • Spillerstallen må verdifastsettes. Strømsgodset planlegger å bruke sine egne folk til dette, samt hente inn ekstern ekspertise som kvalitetssikrer verdien. • Klubben beslutter hvor stor andel av spillerlogistikken som skal legges ut i selskapet, basert på interessen. • To representanter fra selskapet blir med i klubbens sportslige utvalg. Her er de meningsberettiget, men det er klubben som tar avgjørelsene. • Det legges konkrete planer før hvert overgangsvindu.

– Dette er kanskje mest interessant for de som er litt blå fra før, som ønsker å bidra til å løfte klubben. Dette er mer spennende enn bare å gi det som gave, sier Andersen, som håper grepet skal skape stabilitet i økonomien.

– Man bidrar, men får også innsikt i et av de mest spennende områdene i fotballen, kjøp og salg av spillere, sier han.

– Hva er ulempen?

– En tenkt ulempe er at du må dele inntektene med noen, men det kommer du ikke utenom hvis du skal hente inn kapital. Det er ikke nok med sponsorpool. Vi må også ha andre inntekter.

STOR HØST: Sportslig leder Jostein Flo etter seieren over Ranheim i september. Strømsgodset sikret fornyet eliteseriekontrakt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Strømsgodset har, ifølge VGs opplysninger, hatt en netto gevinst på spillerlogistikk på 102 millioner kroner de siste ti årene – før fordeling med investorene.

– Ideelt sett skulle dere kanskje handlet alt selv?

– Der ligger det du betaler. Det du får er større sikkerhet og større spillerom over tid, men det du ofrer er at du må dele hver gang du skyter en virkelig gullfugl.

Målet er at den nye strukturen er på plass innen 1. april, før seriestarten. Det betinger at NFF godkjenner modellen – og ikke minst at man er kommet til enighet med dagens investorer om en sluttavtale.

– Sluttforhandlinger vil starte opp rett etter årsmøtet (20. februar), melder Finn Egil Holm, styreleder i Strømsgodset Fotball AS.

Publisert: 20.02.20 kl. 12:15

