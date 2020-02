HAT TRICK: Flamur Kastrati i aksjon mot Rosenborg i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Rosenborg knust av Kristiansund

(Kristiansund - Rosenborg 3–1) Flamur Kastrati scoret hat trick mot Rosenborg i treningskampen fredag, hvor Kristiansund knuste Rosenborg.

Dagen etter det mye omtalte medlemsmøte, hvor Ivar Koteng, vant maktkampen i Rosenborg, tapte spillerne så det sang på banen.

Det var mye takket være en Flamur Kastrati som rev Rosenborg-forsvaret i filler. Først utnyttet han en feil fra Birger Meling, så ble han servert av Olaus Skarsem som vant ballen høyt i banen, før han fullbyrdet hat tricket med å banke ballen i nettaket.

Dermed sto det 3–0 til pause.

Etter hvilen reduserte Pål André Helland fra straffemerket, men kampen endte 3–1 til Kristiansund.

Kristiansund spilte forøvrig 1–1 mot seriemester Molde forrige uke.

Et slag for Eirik Hornelands menn, etter å ha vunnet de to første treningskampene. Først 2–1 mot Stjørdals/Blink, så hele 5–1 mot GIF Sundsvall.

