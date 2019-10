GOALGETTER: Isabell Herlovsen feirer ett av sine 64 landslagsmål. Foto: Bjørn S. Delebekk

Herlovsen tangerte Medalen i norsk storseier

(Hviterussland - Norge 1–7) Isabell Herlovsen er kun to mål bak Marianne Pettersens scoringsrekord på landslaget, etter at Norge kjørte over Hviterussland.

Herlovsen står med 64 mål på sine 132 landskamper etter to nye scoringer i Minsk. Fredrikstad-jenta er nå på delt 2. plass med Linda Medalen.

Tirsdag venter Færøyene i neste kvalifiseringskamp, hvor Norge er store favoritter, da kan Pettersens rekord stå for fall.

Tabbestart

Norge var klare favoritter i EM-kvalifiseringskampen, og vant også komfortabelt i Minsk, men det startet dårlig.

Maria Thorisdottir ga bort ballen som bakerste spiller tidlig i 1. omgang, og Hviterussland utnyttet feilen.

Kunstscoring og målfest

Men etter en dårlig første halvtime av Norge, så løftet Martin Sjögrens kvinner seg.

Herlovsen sørget for utligning og norsk ledelse med to kontante avslutninger inne i feltet, før hun serverte Thorisdottir, som enkelt kunne sette inn 3–1 før pause.

Etter hvilen økte Guro Reiten til 4–1 med en kunstscoring, da hun med et hælspark i lufta styrte ballen i mål.

Også Caroline Graham Hansen ville tegne seg på scoringslisten. Hun gjorde alt selv, satte inn 5–1 med en frekk avslutning fra skrått hold.

6–1 sto innbytter- og Reading-duoen Amalie Eikeland og Lisa-Maria Utland for, da sistnevnte stanger inn Eikelands millimeterpresise innlegg.

Minutter senere var Utland gått over i servitørrollen, og Graham Hasen fastsatte til 7–1.

Norge leder sin gruppe, de har seks poeng på to kamper.

